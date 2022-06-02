Meclis'te "Kovid-19'un vücudumuza etkileri" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Meclis'te "Kovid-19'un vücudumuza etkileri" paneli düzenlendi

02.06.2022 12:42
Meclis'te "Kovid-19'un vücudumuza etkileri" paneli düzenlendi

TBMM Konferans Salonu'nda "Kovid-19 hastalığının vücudumuza etkileri" konulu panel yapıldı.

TBMM Konferans Salonu'nda "Kovid-19 hastalığının vücudumuza etkileri" konulu panel yapıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinin düzenlediği ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berkant Özpolat'ın moderatörlük yaptığı panele, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yakup Ekmekçi, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oben Baysan, Nöroloji Uzmanı Dr. Tuğra Yanık katıldı.

Katılımcılar, Kovid-19'un etkilerine ilişkin kendi alanlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

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