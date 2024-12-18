Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.
Görüşmelerde partisi adına söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Süryanice Noel kutlaması yaptığı sırada mikrofonu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından kapatıldı.
Konuşması sonrasında mikrofonun kapatılmadığını düşünen ve Bozdağ'a teşekkür eden Aslan, DEM Parti sıralarınca uyarıldı. Daha sonra sesinin kesildiğini anlayan Aslan, Bozdağ'a tepki gösterdi.
Aslan, "Dün herkes Kur'an'dan ayetler okurken sistem kapanmadı. Çünkü kutsal dil diyorlar. Benim konuştuğum dil İsa Mesih'in dilidir, bu da kutsaldır." diye konuştu.
Son Dakika › Politika › Meclis'te Süryanice Noel kutlamasına engel - Son Dakika
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