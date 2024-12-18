Meclis'te Süryanice Noel kutlamasına engel - Son Dakika
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Politika

Meclis'te Süryanice Noel kutlamasına engel

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TBMM'de Noel kutlamasına engel: Ses kesildi

18.12.2024 17:51  Güncelleme: 18:12
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan bütçe maratonu Genel Kurul'da Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleriyle devam ediyor.

SÜRYANİCE NOEL KUTLAMASINA ENGEL

Görüşmelerde partisi adına söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın, Süryanice Noel kutlaması yaptığı sırada mikrofonu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından kapatıldı.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ SONRA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşması sonrasında mikrofonun kapatılmadığını düşünen ve Bozdağ'a teşekkür eden Aslan, DEM Parti sıralarınca uyarıldı. Daha sonra sesinin kesildiğini anlayan Aslan, Bozdağ'a tepki gösterdi.

"BENİM KONUŞTUĞUM DİL İSA MESİH'İN DİLİDİR"

Aslan, "Dün herkes Kur'an'dan ayetler okurken sistem kapanmadı. Çünkü kutsal dil diyorlar. Benim konuştuğum dil İsa Mesih'in dilidir, bu da kutsaldır." diye konuştu.

Meclis\'te Süryanice Noel kutlamasına engel

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Son Dakika Politika Meclis'te Süryanice Noel kutlamasına engel - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Ayhan Sevilir:
    kutlamayı Türkçe yapınca anlaşılmıyor mu? işiniz gücünüz algı. şu bulansında nasıl bulanirsa bulansın 57 9 Yanıtla
  • agrasif laz:
    BİZ HZ MUHHAMETİN UMMETİYİZ NOEL NE HANGİ KAVME OZENİRSEN ONDAN OLURSUN 51 11 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Müslümanlık kardeşliktir, hoş görüdür deyip ondan sonra din faşizmi yapmaktan hiç vazgeçmiyorsunuz. Mecliste Kurandan ayetler okunurken de ses kısıyor musunuz? Yahudi Hristiyan bu ülkenin vatandaşı değil mi? Adamı binlerce insan seçmiş kendisini temsil etsin diye vekil yapmış. Bunu Avrupada bir Müslümana yapsalar kabul eder misiniz? Şu kafayı değiştirip empati yapın biraz. 12 40 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Cadde de ,sokakta ,evinde istediğin dilde konuş . TBMM'in ortak dili TÜRKCE dir. ... sizin amacınız farklı . 42 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Serbest Olsun Noel geliyor 8 36 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Kıllık olsun diye yapılan hareketler. 22 5 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Aq lerim alışkanlık haline getirdiler meclis kürsüsünden herkes farkli bir dilde lehçede birşey deme peşinde. İş yapın asalaklar iş dünya maaş alıyorsunuz 18 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    dem parti iyice zivanadan çıktı. bunların soyu sopu karışık. Türkiye partisi olmadığı belli ülkemizdeki bazı kanı bozuklarda bunlardin peşi den gidiyor hepsi ayni 14 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türk'ün kürt'ten başka dostu yoktur belki biraz Japonlar 14 3 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    Bir kere de ülkenin hayrı için bir şeyler yap 15 1 Yanıtla
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