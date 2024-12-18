Meclis\'te Süryanice Noel kutlamasına engel

Uğur Kurum:

Müslümanlık kardeşliktir, hoş görüdür deyip ondan sonra din faşizmi yapmaktan hiç vazgeçmiyorsunuz. Mecliste Kurandan ayetler okunurken de ses kısıyor musunuz? Yahudi Hristiyan bu ülkenin vatandaşı değil mi? Adamı binlerce insan seçmiş kendisini temsil etsin diye vekil yapmış. Bunu Avrupada bir Müslümana yapsalar kabul eder misiniz? Şu kafayı değiştirip empati yapın biraz.