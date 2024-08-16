Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu - Son Dakika
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Politika

Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu

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TBMM Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararın ardından olağanüstü toplandı. Oturumu Bekir Bozdağ'ın yönetmesine itiraz üzerine çıkan gerginlikte AK Partili Alpay Özalan, TİP'li Ahmet Şık'ı yumrukladı. O anlarda Bozdağ'ın oturumu terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.

16.08.2024 17:00
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda kavga çıktı. Oturumu Bekir Bozdağ'ın yönetmesine itiraz üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. AK Partili Alpay Özalan'ın TİP'li Ahmet Şık'ı yumruklaması ile başlayan kavga anında Bozdağ'ın oturumu ilk terk eden isim olması dikkatlerden kaçmadı.

Meclis\'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu

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Son Dakika Politika Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: bu ahmet şık mıdır nedir kaldırın dokunulmazlığını o içerde daha rahattı 10 10 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: korkak 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Korkmuş 2 1 Yanıtla
  • sebahattin şentürk: Ellerin dert görmesin 0 0 Yanıtla

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