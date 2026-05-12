Mecliste Grup Önerileri Reddedildi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "korumaya muhtaç çocuklar", İYİ Parti'nin "sağlık hizmet sunucuları", DEM Parti'nin "engelli öğrencilerin eğitim süreci" ile CHP'nin "bağımsız yargı ve hukuk devleti ilkeleri"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, devlet koruması altında büyüyen çocukların bazı sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Çocukluğu süresince devlet yurtlarında kalanların 18 yaşından sonra hayata tutunmaya çalıştığını söyleyen Esen, Anayasa'nın, devlete "korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırma yükümlülüğü" verdiğini aktardı. Esen, 18 yaşını dolduran ve devlet kurumlarından ayrılanlara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, devlet koruması altında büyüyen çocukların sorumluluklarının devlete ait olduğunu vurguladı.

Devlet yurtlarından 18 yaşını doldurması dolayısıyla ayrılanların sosyal hayata katılımda, çalışma hayatında zorluklar yaşadığını söyleyen Akalın, bu durumda olanların tek başına mücadele verdiğini kaydetti. Akalın, koruma altındaki çocuklar için uyum süreçlerinin güçlü hale getirilmesinin zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, çocuk politikalarının terk edildiğini öne sürdü.

Devletin, koruma altındaki çocuklara karşı sorumluluğunun barınma ve beslenmeye sınırlandırılamayacağını anlatan Altın, 18 yaşını dolduranlara "başının çaresine bak" denilemeyeceğini dile getirdi. Altın, devlet koruması altında büyüyen ve 18 yaşını dolduranların yalnız bırakılamayacağını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, devlet koruması altında büyüyen çocukların 18 yaşını doldurduktan sonra desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Devlet koruması altındaki çocukların sorunlarının sürdüğünü savunan Özçağdaş, "Türkiye'de suça sürüklenme yüksek. Devlet koruması altındaki çocukların bir kısmının suça sürüklendiğini biliyoruz. Meclisin bu konuyu tüm boyutuyla araştırması gerekmektedir." dedi.

"Devletin gölgesi gençlerimizin üzerindedir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, devlet koruması altındaki çocukların siyasetin günlük rekabetine kurban edilemeyeceğine işaret etti.

Türkiye genelinde bakım sonrası izleme ve rehberlik birimlerinin kurulduğunu belirten Karslı, devlet koruması altında büyüyen çok sayıda gencin devlet tarafından istihdam edildiğini aktardı.

Karslı, muhalefetin, devlet koruması altındaki çocuklarla ilgili yapılanları görmezden geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Suça sürüklenen çocuklar konusu, devlet korumasından ayrılan gençlerle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Sanki suça karışanlar bu gençlerimiz gibi ağır algı operasyonu yürütülüyor. Devlet korumasında büyümüş, alın teriyle, onuruyla hayata tutunmaya çalışan pırıl pırıl gençlerimizi potansiyel suçlu gibi göstermeye, suça sürüklenme riskiyle anmaya hiçbir siyasi hesabın hakkı yoktur. Devletin gölgesi bu gençlerimizin üzerindedir, 18 yaşından sonra da bu gölgenin bıçak gibi kesilmediğini herkes biliyor."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündeminde değişiklik

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Önergeye göre, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul gündeminin birinci sırasına alındı. Bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ise gündemin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarına alındı.

Öte yandan DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin'in "Belediye Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.