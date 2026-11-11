Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın geniş çaplı esir takasında anlaştığını açıkladı - Son Dakika
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Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın geniş çaplı esir takasında anlaştığını açıkladı

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Medinskiy, Rusya ve Ukrayna\'nın geniş çaplı esir takasında anlaştığını açıkladı
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Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerin ikinci günü sona erdi; Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, Rusya ve Ukrayna'nın geniş çaplı esir takasında anlaştığını açıkladı. Medinskiy takasın detaylarının yakında paylaşılacağını, müzakerelerin de süreceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanlığı Danışmanı Vladimir Medinskiy, Abu Dabi'deki gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın geniş çaplı bir esir takası yapma konusunda anlaştığını söyledi. Medinsky, "Rus topraklarının her karış toprağı bir şekilde geri döndürülecek" dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD heyetlerinin BAE'nin başkenti Abu Dabi'de dün başlattıkları üçlü görüşmelerin ikinci günü sona erdi. Rus müzakere heyetinin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Medinskiy, üçlü görüşmelerin ana konusunun Ukrayna çatışmasının sona ermesinin ardından Avrupa'daki güvenlik mimarisi olduğunu ifade etti. Medinskiy, "Dünyanın yeni, modern, güncellenmiş bir güvenlik sistemine ihtiyacı var, adil ve hiçbir ülkeye zarar vermeyen bir sisteme. Bunun üzerinde çalışacağız" dedi.

Ukrayna'daki çatışmanın, Avrupa'daki mevcut güvenlik sisteminin iyi çalışmadığını gösterdiğini belirten Medinskiy, "Görüşlerimizi paylaştık, bazı noktalarda karşılıklı anlayışa vardık, bazılarında ise olmadı. Görüşmeler kesinlikle devam edecek" şeklinde konuştu. İnsani konuların da önemli bir diğer konu olduğunu dile getiren Medinskiy, tarafların "yeni ve geniş çaplı bir esir takası" konusunda anlaştığını duyurdu. Medinskiy, "Detaylar yakında paylaşılacak" dedi.

Avrupa ülkelerine yüklendi

"Görüşmeler dostane ve iş odaklı bir atmosferde gerçekleşti. ABD temsilcileri müzakerelerde aktif taraflardan biriydi. Avrupa, barışa ulaşma arzusunda onlardan ders alabilir" diyen Medinskiy, Avrupa ülkelerinin müzakerelere katılma isteklerini reddederek Rus heyetinin Abu Dabi'deki Avrupa temsilcileriyle görüşmediğini ve onlarla görüşme planlamadığını söyledi. Medinskiy, "Avrupa ülkelerinin liderleri, esasen Ukrayna halkını toplu olarak aldatmakla meşgul. Savaşan taraflardan birine silah finansmanı ve tedariki sağlıyorlar, bu da sivillerin kitlesel ölümüne fiilen katkıda bulunuyor. Dolayısıyla onlarla neyi görüşebileceğimizi gerçekten anlamıyoruz. Vicdanları uyandığında barış görüşmelerine katılabilirler" ifadelerini kullandı.

Moskova'nın Avrupa ülkelerinden barış önerilerini almaya veya girişimlerini değerlendirmeye açık olduğunu belirten Medinskiy, "Moskova, Avrupa ülkelerinden tek bir somut barış önerisi bile almadı. Eğer buraya turist olarak geldilerse otel lobisinde sohbet etsinler ve kendi meselelerini tartışsınlar" dedi.

Medinskiy toprak meselelerinin sorulması üzerine, "Rus topraklarının her karış toprağı bir şekilde geri döndürülecek. Avrupa gazeteleri hayal dünyasında yaşamaya devam etsinler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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