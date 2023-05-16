Yeni seçilen Meclisteki milletvekilleri arasında en çok Mehmet ve Mustafa ismi yer alacak - Son Dakika
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Yeni seçilen Meclisteki milletvekilleri arasında en çok Mehmet ve Mustafa ismi yer alacak

16.05.2023 16:05

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken, bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak.

31 MEHMET İSMİNİ TAŞIYAN VEKİL OLACAK

31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor. Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

10 KAYA SOYİSİMLİ VEKİL VAR

Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.

Kaynak: AA
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Milletvekili, 14 Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni seçilen Meclisteki milletvekilleri arasında en çok Mehmet ve Mustafa ismi yer alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni seçilen Meclisteki milletvekilleri arasında en çok Mehmet ve Mustafa ismi yer alacak - Son Dakika
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