Mehmet Er, Kooperatif Başkanlığına Tekrar Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mehmet Er, Kooperatif Başkanlığına Tekrar Seçildi

Mehmet Er, Kooperatif Başkanlığına Tekrar Seçildi
29.06.2025 11:28  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen SS Marangozcular, Mobilyacılar ve PVC'ler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2025 yılı olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Er, üyelerin güvenini kazanarak yeniden başkan seçildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde SS Marangozcular, Mobilyacılar ve PVC'ler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 2025 yılı olağan genel kurulunda Başkan Mehmet Er, güven tazeledi.

Kahta Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan kooperatifin olağan genel kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra toplantının divan başkanı ve heyetin üyeler tarafından kabul edilmeleriyle divan heyeti oluşturuldu. Toplantının gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunuldu. 2023-2024 yıllarına ait yönetim kurulu yıllık çalışma raporları ve denetim kurulu raporları tek tek okundu. 2023-2024 yıllarına ait bilanço ve gelir gider tablolarının okunarak, okunan raporlar ve hesaplar müzakere edildi. Oylamaya sunulan gündem maddelerinin kooperatif üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmesiyle mevcut Başkan Mehmet Er, bir kez daha üyelerin güvenini kazanarak göreve devam etme hakkı kazandı.

Kendisine verilen destekten dolayı tüm üyelere teşekkür eden Başkan Mehmet Er, "Çok değerli kooperatif üyelerimizin desteğiyle tekrar bu göreve layık görüldüm. Birlik ve beraberlik içerisinde hem kooperatifimizi hem de ilçemizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Er'in başkanlığındaki kooperatif yönetimi asil üyeleri şu isimlerden oluştu:

Hasan Pirçek, Mehmet Fırat, Nazım Armağan, Cumali Tanağardı, Ramazan Yıldırım, Veysel Sivil, İ. Halil Aşan, Seyfettin Vural, Yunus Sakar ve Mehmet Karakurt. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Er, Politika, Ekonomi, Yaşam, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Mehmet Er, Kooperatif Başkanlığına Tekrar Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:23:47. #7.13#
SON DAKİKA: Mehmet Er, Kooperatif Başkanlığına Tekrar Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.