Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı - Son Dakika
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Politika

Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı

Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı

Mehmet Erdem, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilip mazbatasını aldı.

15.01.2025 19:47
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AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen Mehmet Erdem, mazbatasını aldı.

İlçe seçim kuruluna beraberindeki teşkilat mensuplarıyla giden Erdem'e mazbatasını İl Seçim Müdürü Hanefi Orhan verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Erdem, AK Parti İl Başkanlığı olarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmalarına bundan sonra da devam edeceklerini belirten Erdem, "Arkadaşlarımızla beraber ilk toplantımızı aslında mazbata almadan önce yaptık. Yürütme kurulunda yer alan arkadaşlarımız, il başkanı, başkan yardımcıları olarak bir görev dağılımı yapıldıktan sonra onlarda çalışmalarına başlayacaklar. Takım halinde inşallah şampiyonluğa doğru gideceğiz." dedi.

Açıklamanın ardından Erdem, yönetim kurulu ve teşkilat üyeleriyle birlikte Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Başkanı - Son Dakika

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