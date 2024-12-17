Mehmet Gözlükaya, Vefatının 11. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Politika

Mehmet Gözlükaya, Vefatının 11. Yılında Anıldı

Mehmet Gözlükaya, Vefatının 11. Yılında Anıldı

Denizli'nin önde gelen siyasilerinden DYP Milletvekili Mehmet Gözlükaya, vefatının 11. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Törene yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

17.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Denizli'nin önde gelen siyasilerinden Doğru Yol Parti (DYP) 19. 20. ve 21. Dönem Milletvekili Mehmet Gözlükaya, vefatının 11. yılında sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Denizli'de Doğru Yol Partisi (DYP) 19, 20 ve 21. Dönem Milletvekili Mehmet Gözlükaya, vefatının 11. yılında Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi'ndeki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı. Anma törenine Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, önceki Nikfer Belediye Başkanlarından İbrahim Afatoğlu, önceki Kale Karaköy Belediye Başkanı Necati Tahal, DP İl Başkanı Yıldıray Akıncı, DYP İl Başkanı Murat Öztürk, önceki belediye başkanları, önceki DP il başkanlarından Zafer Bakırsoy, Gözlükaya ailesi, yakın dostları, siyasi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan Mehmet Gözlükaya'nın yiğeni Gökhan Gözlükaya, "Mehmet Gözlükaya, aile büyüğümüzdür. Bu senede, her yıl olduğu gibi anma törenini dava arkadaşları, gerçek dostları, hısım akrabalarıyla kabir ziyaretimizi ve duamızı yaptık. Tüm geçmişlerimizin mekanı cennet olsun. Bu soğuk günde uzaktan yakından anma törenine katılmak için gelenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ömrümüz oldukça da geleneksel anma törenimiz her yıl devam edecek" dedi

"Hakkını ödeyemem"

Önceki dönem DP il başkanlarından Zafer Bakırsoy da "Mehmet Gözlükaya ile çok genç yaşta tanıştım. Çocukluğum babasız geçti. Onu babam yerine koymuşum oda beni kendi çocuklarından, kardeşlerinden ailesinden ayırmadı. Babalık yaptı. Hayata dair her şeyi ondan öğrendim. Hakkını ödeyemem. Mekanı cennet olsun" dedi.

Gözlükaya'yı 11'inci ölüm yıl dönümünde unutmayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ise "19., 20. ve 21. Dönem Denizli Milletvekilimiz Merhum Mehmet Gözlükaya'nın kabrini ziyaret ettik. Ülkesi adına gösterdiği mücadeleciliği, çalışkanlığı ve örnek kişiliğiyle her zaman hatırlanacaktır. Bu vesileyle bir kez daha başta kendisi olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm değerli büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Anma töreni, Gözlükaya'nın mezarı başında okunan dua ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mehmet Gözlükaya, Vefatının 11. Yılında Anıldı - Son Dakika

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