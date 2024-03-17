Mehmet Tosun: Turgutreis\'i değişim bekliyor

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Mehmet Tosun, SKM açılışında yaptığı konuşmasında Turgutreis'i bir zamanlar belediye başkanlığı yaptığı Konacık'a benzeterek "Görüyorum ki aradan geçen 15 sene içerisinde Turgutreis ötekileştirilmiş, hizmetlerden mahrum bırakılmış. Dünyanın en güzel günbatımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgutreis'in memleketi can çekişiyor. Biz diyoruz ki değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek" dedi.
"Değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek"
Genişletilmiş Bodrum İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Cumhur İttifakı'nın Turgutreis'teki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Cumhur İttifakı parti ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları ve Belediye Meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu SKM açılışında Turgutreis sakinlerine seslenen Mehmet Tosun, "Bu seçim döneminde görüyorum ki Turgutreis daha da geriye gitmiş. Yolları çukurdan geçilmiyor, kanalizasyon suyu sokaklardan akıyor. Çevre ve peyzaj düzeni yok. Sahilleri bakımsız, işgal altında. Sahilde bir proje başlatılmış iki yıldan bu yana bitmemiş. Bir belediye hizmet binasına yıllık 2 milyon TL para ödeniyor, ortada hizmet binası yok. Böyle bir Turgutreis manzarası ile karşı karşıyayız. Turgutreis'i ben Konacık'a benzetiyorum. Aradan geçen 15 sene içerisinde ötekileştirilmiş, hizmetlerden mahrum bırakılmış. Dünyanın en güzel günbatımı manzarasının seyredildiği Amiral Turgutreis'in memleketi can çekişiyor" şeklinde konuştu.
Mehmet Tosun sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın göz bebeği dediğimiz Bodrum'umuzda bunu hak etmiyoruz biz. Size diyorlar ki, 'Biz ne yaparsak yapalım, nasıl olsa bizi seçiyorsunuz. Çalışsak da çalışmasak da nasıl olsa biz belediyeleri alıyoruz! Buralar bizim kalelerimiz' düşüncesiyle sizleri hizmetsizliğe mahkum ediyorlar. İnsanımıza, Bodrum yarımadamıza kötülük yaptıklarının farkında bile değiller. Demek ki iş başa düştü. Biz diyoruz ki değişim şart, o da bizimle gerçekleşecek"
Partisinden istifa edip siyaseti bırakma kararı aldığı noktada, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeniden inisiyatif aldığını söyleyen Mehmet Tosun, seçildiği takdirde ilk işinin Turgutreis'teki yolları ve kaldırımları düzeltmek olacağını belirtti. Turgutreis'in gece gündüz ışıl ışıl bir lokasyona dönüşeceği sözünü veren Tosun, mahalleye bir kapalı spor salonu ile gençlik merkezi kazandıracağını müjdeledi. Tosun, "Bunların yaptığı gibi değil, yeni bir belediye hizmet binasını derhal Turgutreis'e kazandıracağız. Temel belediyecilik hizmetleri konusunda her vatandaşımız yaşadığı yerden, buradan hizmet alacak, Bodrum merkeze gitmek zorunda kalmayacak" dedi. Halkın yeni yapılan Pazar yerinden memnun olmadığını da hatırlatan Tosun, seçilirse pazarı bir yıl içinde eski yerine taşıyacağını söyledi.
Tosun sözlerini; "Sizin yüzünüzü kızartacak bir davranış içerisinde asla olmayacağım. Alnı açık bir şekilde gezeceğim ve beş yıl boyunca size hizmet etmeye söz veriyorum. Turgutreis'i hak ettiği yere taşıyacağız" diye noktaladı. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Mehmet Tosun: Turgutreis'i değişim bekliyor - Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Işın, zaferin Türk milletinin en büyük varoluş mücadelesi olduğunu vurgulayarak, şehitlere ve gazilere minnet duygusunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ya gelişi sırasında miting alanına geçerken yol güzergahında sevgi gösterisinde bulunan çocuklara hediyeler verdi. Otobüsü durduran Erdoğan, çocukları selamladı ve hediyelerini dağıttı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençliğimizden beri girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Konya her zaman bizimleydi.
AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Şahnahan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Geçit, Yeşilyurt için gece gündüz çalışacağını ve bölgenin problemlerini çözeceğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da düzenlenen 'SİBERGÖZ-27' operasyonuyla yasa dışı bahis reklamı yapan Übeyit Bartin'in yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Operasyon sonucunda 268 yasa dışı bahis sitesi kapatıldı.
İstanbul'da bulunan Rus vatandaşları, Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimi için oy kullandı. Seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma sırasında bir kadın, pasaportunu yakarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti ve polis tarafından gözaltına alındı. Başka bir seçmen ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sonucunda, Suriye uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında yer alan bir kadının köpeğiyle yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edildi. İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?