Mekke Ortak Savunma Anlaşması için TBMM Dışişleri Komisyonu salı toplanmayı planlıyor - Son Dakika
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Mekke Ortak Savunma Anlaşması için TBMM Dışişleri Komisyonu salı toplanmayı planlıyor

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Mekke Ortak Savunma Anlaşması için TBMM Dışişleri Komisyonu salı toplanmayı planlıyor
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ele alınması için komisyonu önümüzdeki hafta salı günü toplamayı planladıklarını açıkladı. Meclis Başkanlığı'ndan komisyona sevk edilen teklifin kamuoyuna açık görüşüleceği belirtildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Mekke Ortak Savunma Anlaşması için kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonu toplamayı planlıyoruz" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ve beraberindeki heyet ile TBMM'de bir araya geldi. Oktay, görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' ile ilgili, "Teklifin zaten Meclisimize geldiğini biliyorsunuz. Meclis Başkanlığı'ndan bize sevk edilmiş durumda. 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' için kısmet olursa gelecek hafta salı günü komisyonu toplamayı planlıyoruz. Bütün çerçevesiyle ve boyutlarıyla birlikte komisyonumuzda değerlendirme fırsatımız olacak. Kamuoyuna ve size açık olacak. İnşallah hayırlı olur. Sonrasında da zaten komisyonumuzdaki karara göre Genel Kurula indirmiş olacağız. Bu ve akabindeki 'Bedir Anlaşması' güzel gelişmeler. Türkiye'nin hem bölgedeki hem de küresel boyutta ileriye dönük stratejik adımların güzel bir göstergesi. İnşallah devam edecek, devam etmesini de arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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