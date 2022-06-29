Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı - Son Dakika
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Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı

29.06.2022 23:43
Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı

ABD'de bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı.

ABD'de bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı.

ABD'nin Texas eyaletinde 53 göçmenin ölümüyle sonuçlanan trajedi sonrası Texas'taki Meksika Büyükelçiliğinde bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras'tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı.

Toplantıda, dört ülkenin temsilcileri birlikte çalışarak insan tacirleri ağlarını dağıtma sözü vererek, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin takip edilmesi ve bu konuda dört ülkenin yetkilileri arasında bilgi alışverişi yapılması amacıyla bir Acil Eylem Grubu oluşturma konusunda anlaşmaya varıldı.

Dört ülkenin temsilcileri ayrıca, Texas'taki trajedide yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi kararı alırken, bir sonraki toplantının ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile Meksika, Honduras ve Guatemala Dışişleri Bakanları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Texas'taki trajedide 53 göçmen boğularak ölmüştü

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan San Antonio şehrinde 27 Haziran'da 67 düzensiz göçmen bir tırın kasasında kilitli halde terk edilmiş, 39 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle tırın kasasında mahsur kalan göçmenlerden 53'ü hayatını kaybetmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

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