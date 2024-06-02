Meksika'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gitti - Son Dakika
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Politika

Meksika'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gitti

Meksika\'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gitti

Meksika'da 178 binden fazla sandıkta 99 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanı ve diğer pozisyonlar için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Seçim yarışında kadın aday Claudia Sheinbaum, Geniş Cephe adayı Xochitl Galvez ve Jorge Alvarez Maynez öne çıkıyor. Ülkede tek turlu seçim yapılacak ve en çok oy alan aday devlet başkanı olacak. Seçimlerde güvenlik önlemleri artırılmış olup, asker ve polis görev alıyor. Sheinbaum veya Galvez'in kazanması durumunda Meksika tarihinde ilk kez bir kadın devlet başkanı olacak.

02.06.2024 19:31
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Meksika'da halk, yeni devlet başkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Ülkede kurulan 178 binden fazla sandıkta 99 milyonu aşkın seçmen, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Seçmenler, devlet başkanının yanı sıra 500 milletvekili, 128 senatör, federal ve yerel düzeyde 20 bin 708 pozisyon için tercihte bulunacak.

Seçim yarışı, Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, Meksika için Geniş Cephe adayı ve eski Hidalgo Belediye Başkanı Xochitl Galvez ile eski milletvekili Jorge Alvarez Maynez arasında geçiyor.

Tek turlu seçimin yapılacağı ülkede en çok oy alan aday devlet başkanı olmaya hak kazanacak.

Son 3 günde 2 belediye başkan adayının öldürüldüğü ülkede, seçimlerde binlerce asker ve polisin görev alıyor.

Devlet başkanı adaylarından Sheinbaum ya da Galvez'in kazanması durumunda ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı Meksika'yı yönetecek.

Anket şirketlerinin son araştırmalarına göre, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un da desteklediği 61 yaşındaki Sheinbaum, seçimin favorisi olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA

Jorge Alvarez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meksika'da Halk Yeni Devlet Başkanını Belirlemek İçin Sandık Başına Gitti - Son Dakika

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