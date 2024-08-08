Meksika Devlet Başkanı Putin'in tutuklanma talebini reddetti - Son Dakika
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Politika

Meksika Devlet Başkanı Putin'in tutuklanma talebini reddetti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin yeni devlet başkanının yemin törenine katılması halinde tutuklanması talebini reddetti.

08.08.2024 22:22
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin yeni devlet başkanının yemin törenine katılması halinde tutuklanması talebini reddetti.

Ukrayna, Meksika'dan ülkenin yeni Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yemin törenine katılması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanmasını talep etti. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Ukrayna'nın talebini reddederek, "Bunu yapamayız. Bu bize bağlı değil" dedi. Sheinbaum'un ekibi, Putin de dahil olmak üzere bu hafta başında Meksika'nın diplomatik ilişkilerini sürdürdüğü tüm ülkelere bir "diplomatik bildirim" göndererek, yemin törenine katılmaya davet etmişti.

Ukrayna'nın Meksika Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Putin hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından çıkarılan bir tutuklama emri olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, "Meksika hükümetinin Vladimir Putin'in hakkında tutuklama emri bulunan bir savaş suçlusu olduğunun farkında olduğunu umuyoruz" ifadeleri kullanılarak, Meksika hükümetinin buna uyacağından emin olunduğu aktarıldı.

UCM, geçtiğimiz yıl Putin hakkında tutuklama emri çıkarmış ve yüzlerce çocuğu Ukrayna'dan Rusya'ya yasadışı yollarla kaçırdığı için savaş suçu işlemekle suçlamıştı. Rusya UCM'ye üye değil fakat Meksika UCM'ye üye.

Haziran ayında Putin, Obrador'un müttefiki olan Sheinbaum'u seçim zaferinden dolayı tebrik etmiş, Meksika'yı "Rusya'nın Latin Amerika'daki tarihi dost ortağı" olarak nitelendirmişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Meksika Devlet Başkanı Putin'in tutuklanma talebini reddetti - Son Dakika

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