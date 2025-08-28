Meksika Senatosu'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı - Son Dakika
Politika

Meksika Senatosu'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı

Haberin Videosunu İzleyin
Meksika Senatosu\'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı
28.08.2025 10:56  Güncelleme: 13:21
Meksika Senatosu\'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı
Haber Videosu

Meksika Senatosu'nda muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti lideri Alejandro Alito Moreno, kendisine söz hakkı verilmediği belirterek Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona'ya saldırdı.

Meksika Senatosu'nda düzenlenen oturum, kavgayla sona erdi. Muhalefetteki Kurumsal Devrimci Parti (PRI) lideri Alejandro Alito Moreno, milletvekillerinin oturumun sonunda milli marşı söyledikleri sırada Senato Başkanı Gerardo Fernandez Norona'nın yanına geldi.

Kameraya yansıyan anlarda, PNI lideri Moreno'nun Senato Başkanı Norona'ya yaklaşarak konuşmak istediği, daha sonra Norona'yı kolundan tutup çektiği görüldü. İkili arasında tansiyon yükselirken, muhalif lider Moreno, Senato Başkanı Norona'ya saldırdı. Moreno ayrıca araya giren bir fotoğrafçıyı da iterek yere düşürdü. Kavgaya bir başka milletvekili de katıldı ve salondan ayrılmaya çalışan Norona'ya saldırdı.

"ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Norona olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Moreno beni çekmeye, bana dokunmaya, beni itmeye başladı. Bana vurdu ve 'Seni fena halde döveceğim, seni öldüreceğim' dedi" ifadelerini kullandı. Norona, Cuma günü acil toplantı düzenleyeceğini ve Moreno ile 3 PRI milletvekilinin kavga nedeniyle ihraç edilmesini önereceğini belirtti. Norona, kavganın Meksika'da diğer ülkelerin askerlerinin bulunması konusunda yaşanan "zorlu bir tartışmanın" ardından çıktığını söyledi.

"BANA SÖZ HAKKI VERİLMEDİ"

PNI lideri Moreno ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, oturum sırasında kendisine söz hakkı verilmediğini, muhalefetin susturulmaya çalışıldığını ve daha sonra tansiyonun yükseldiğini belirtti. Moreno, ilk fiziksel saldırıyı Senato Başkanı Norona'nın gerçekleştirdiğini iddia etti.

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meksika Senatosu'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Meksika Senatosu'nda kavga! Muhalefet lideri başkana yumruk attı - Son Dakika
