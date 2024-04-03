CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbatasını alarak görevine başladı.
Subaşı ile CHP'den İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisine seçilen üyeler, adliyede mazbatalarını aldıktan sonra belediyeye geçti.
Başkanlık makamında gazetecilere açıklama yapan Subaşı, seçim döneminde çok çalıştıklarını söyledi.
Bu süreçte herkesi kucakladıklarını belirten Subaşı, şöyle konuştu:
"Herkese sonuna kadar dokunmaya gayret ettik, dertlerini dinledik. Sandık günü, 5 bin küsur oyla halkımızın güvenini kazandık. Bu güzel mazbatayı bize layık gördü güzel Bilecik halkımız. Belediye Başkanvekilliği dönemimde her zaman vekaleten değil, asaleten belediye başkanı gibi davrandım. İlimi öyle temsil ettim, öyle çalışmalara imza attım. Her yerden sesler yükseldi. Bizler asla cevap vermedik, yolumuza baktık. Eğilmedik, bükülmedik. Her zaman bir CHP'li olarak dimdik, onurlu duruşumuzu sergiledik."
Subaşı, makamında tebrikleri kabul etti.
Son Dakika › Politika › Melek Mızrak Subaşı Bilecik Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
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