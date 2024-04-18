Antalya'da Türkmen Aleviler, cenaze törenini saz eşliğinde yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'ten tepki çeken bir yorum geldi. Gökçek, "Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın." ifadelerini kullandı. Cenaze sahipleri ise Gökçek'in paylaşımına sert bir dille yanıt verdi.
Antalya Elmalı Akçaeniş'te bulunan Türkmen Alevi Tahtacı Köyü'nde gerçekleştirilen bir cenaze töreni saz eşliğinde yapıldı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu cenaze törenine sosyal medya hesabından yaptığı yorum, cenaze yakınlarını kızdırdı .Gökçek cenaze töreni hakkında "Hayda, bunu da gördük. Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın." ifadelerini kullandı.
Gökçek'in yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki yorumu gelirken, cenaze yakınları da tartışmaya katıldı. Polat Balkan, "Burası Antalya Elmalı Akçaeniş. Türkmen Alevi Tahtacı Köyü. Ölen çocukluk arkadaşım, saz ve söz üstadı Güven Coşkuner. Biz canlarımızı böyle uğurlarız. Saraylılar da, saraydan kovulanlar da bilmez..." sözleriyle Melih Gökçek'e yanıt verdi.
Son Dakika › Politika › Melih Gökçek'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı: Saraydan kovulanlar bilmez - Son Dakika
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