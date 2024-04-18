Melih Gökçek'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı: Saraydan kovulanlar bilmez - Son Dakika
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Politika

Melih Gökçek'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı: Saraydan kovulanlar bilmez

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Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek, Türkmen Alevilerinin cenaze töreninin saz eşliğinde yapılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Gökçek'in sözlerine, cenaze yakınından sert yanıt geldi.

18.04.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Antalya'da Türkmen Aleviler, cenaze törenini saz eşliğinde yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ise Eski Ankara Büyükşehir Başkanı Melih Gökçek'ten tepki çeken bir yorum geldi. Gökçek, "Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın." ifadelerini kullandı. Cenaze sahipleri ise Gökçek'in paylaşımına sert bir dille yanıt verdi.

Antalya Elmalı Akçaeniş'te bulunan Türkmen Alevi Tahtacı Köyü'nde gerçekleştirilen bir cenaze töreni saz eşliğinde yapıldı.Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bu cenaze törenine sosyal medya hesabından yaptığı yorum, cenaze yakınlarını kızdırdı .Gökçek cenaze töreni hakkında "Hayda, bunu da gördük. Yakında orkestra ile gömülenleri görürseniz şaşmayın." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in alevi cenaze törenine yaptığı yoruma tepki!

CENAZE YAKININDAN GÖKÇEK'E TEPKİ

Gökçek'in yaptığı paylaşıma çok sayıda tepki yorumu gelirken, cenaze yakınları da tartışmaya katıldı. Polat Balkan, "Burası Antalya Elmalı Akçaeniş. Türkmen Alevi Tahtacı Köyü. Ölen çocukluk arkadaşım, saz ve söz üstadı Güven Coşkuner. Biz canlarımızı böyle uğurlarız. Saraylılar da, saraydan kovulanlar da bilmez..." sözleriyle Melih Gökçek'e yanıt verdi.

Melih Gökçek'in alevi cenaze törenine yaptığı yoruma tepki!
Melih Gökçek\'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı: Saraydan kovulanlar bilmez

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Son Dakika Politika Melih Gökçek'in yorumu cenaze sahiplerini kızdırdı: Saraydan kovulanlar bilmez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (48)

  • Oğuz Kuru: ölen kişi müslümansa dua edilir Kur'an okunur cenazede saz çalmak hangi dine ait bir şey 218 127 Yanıtla Selim Kayisi: Bunun dinle alakası yok. kaldı ki kuran okunup okunmadığını bilmiyorsunuz! Adam belki vasiyet etmiştir Türkülerle gömün beni diye. Ne var bunda ? oynama şıkıdım şıkıdım çalmıyor ki!! 112 95 Harun Çelik: Sana ne velevki müslüman değil gelenek görenekleri adetleri öyledir bundan sana ne bana ne insanların hayatlarına saygı duyun 100 58
  • Han ak: Allah affetsin bizi yeni yeni icatlar çıkarmayın ne biçim insansiniz 155 110 Yanıtla Yunus Durak: Başka bir coğrafyada, başka bir kültürde yetişmiş olsaydın acaba şuan inandığını savunabilir miydin? Başkasının doğrusu sana, senin doğrun başkasına yanlış olabilir, ancak doğrusunu Hüda bilir, bırakında herkes kendi inancını yaşasın artık... 89 33 Hüseyin Kılıç: Yunus durak başka bir coğrafya yada başka bir kültür mü var burada 21 25 Ali Mert GÖKDERE: ınsanlıgını sorgulayacak kısı kendınsn beyfendı 30 8
  • Erbay Mercan: bu hangi din ? 131 79 Yanıtla Ali Mert GÖKDERE: senın mudahıl olmadıgın 53 33
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