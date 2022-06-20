Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti

20.06.2022 16:39

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle partisinden istifa ettiğini duyurdu. Usluer, yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nin Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

MUHALEFETİ YIPRATTIĞINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen Gaye Usluer muhalefeti yıprattığını gerekçe gösterdiği istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi: "Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi'nden istifa ettiğimiz bilgilerimize sunuyorum. Süreçteki yol arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Aydınlık bir Türkiye, çocuklarımız için aydınlık ve huzurlu bir gelecek dileklerimle. Saygılar sunarım."

İşte Gaye Usluer'in o paylaşımı;

Muharrem İnce'ye büyük şok! Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer istifa etti

CHP'NİN AĞIR İSİMLERİNDENDİ

Gaye Usluer 17 Temmuz 2012'den bu yana CHP Parti Meclisi üyesi seçilerek 5 dönem bu görevde bulundu. 2015 yılında yapılan her iki seçimde de CHP liste başı adayı olarak Eskişehir Milletvekili seçildi. 5 Mayıs 2021 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 17 Mayıs 2021 tarihinde Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket Partisi'nde Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olarak görev aldı.

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SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti - Son Dakika
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