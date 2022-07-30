Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu

30.07.2022 20:54
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Alanya ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Antalya temasları kapsamında Alanya ilçesine gelen İnce, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla görüştü, fotoğraf çektirdi.

Atatürk Anıtı önünde gazetecilere açıklama yapan İnce, iktidar ve 6'lı masadan memlekete hayır gelmeyeceğini savundu.

İnce, 6'lı masanın umutmuş gibi anlatıldığını belirterek, "6'lı masa kendi aralarında anlaşamıyor, İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamıyor, Ergenekon davalarında anlaşamıyor, Libya tezkeresinde anlaşamıyor, kamulaştırmalarda anlaşamıyor, FETÖ'de anlaşamıyor. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, 6'lı masaya şunu sorun; 'Eğitimi tarikatlara bırakacaklar mı, bırakmayacaklar mı?' Memleket Partisi iktidarında eğitim laik, bilimsel ve parasız olacak." dedi.

Atatürk'ün kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren İnce, Atatürk'te anlaşamadıkları kimseyle masaya oturmayacaklarını vurguladı.

"Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım"

İnce, kendisinin daha önce bir teklifte bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar ben bir seçim kaybettim. Mansur Yavaş bir seçim kaybetti, ikinci seçimi kaybetti, üçüncü seçimde kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu 15 seçim kaybetti. Meral Akşener'in bu beşinci partisi. Ben bir kere bir partiden Cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim. Çıktım arkadaşlarımla yeni bir parti kurdum. Herkese ikici, üçüncü, beşinci, on beşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz? Niye bana 'bırak git' diyorsunuz. Bunu söyleyince, dedim ki, 6'lı masaya, 'Bak, aday bulamayacaksınız. Sonunda bana gelirseniz aday olurum ama şartlarım var' dedim. Bir, beni yarı yolda bırakmayacaksınız. İki, sandıkları boş bırakmayacaksınız, geçen sefer olduğu gibi. 12 bin sandığı boş tutup, saat dokuz buçukta sistemi çökertip, sonra bana 'Seçim gecesi neredeydin' diye sormayacaksınız. Nerede olduğumu bilmiyor musunuz? Beraber değil miydik. Bunlar troller. Bunlar buradan beslenenler. Beni aday yapmak istiyorsanız hazırım ama hazine size para verecek. Paraları harcayacaksınız ama paraları kasada tutmak yok. Geçen sefer kasada tuttunuz. Ben bunları söyleyince kıyamet koptu."

İnce, daha sonra Manavgat ilçesine hareket etti.

YORUMLAR
500
Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı Gidon kilidini kırdığı motosikleti itekleyerek çaldı Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Antalya, Alanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
19:41 Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:26 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
19:19 Amatör balıkçının en mutlu günü! Yakaladığı 80 kiloluk yayın balığını sırtında zor taşıdı
19:12 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City lige güzel başladı! Yeni transfer Ozan Tufan ilk karşılaşmasında adeta şov yaptı
18:55 Irak'ta Sadr yanlıları yine meclisi bastı! Oturumlar askıya alındı
18:58 Barış Pınarı bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 21:09:36. #1.11#
SON DAKİKA: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Alanya'da esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement