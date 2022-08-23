Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz" - Son Dakika
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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz"

23.08.2022 22:31
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı" dedi.

İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde vatandaşlarla buluştuktan sonra memleketi Yalova'ya geldi. İlk olarak Armutlu ilçesinde vatandaşlarla buluşan İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin dört bir yanını dolaştıklarını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Biz Memleket Partisi olarak milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz. Milet kutuplaştı, kamplaştı. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü bir seçenek sunuyoruz milletimize. Pırıl pırıl bir parti. Hazine yardımı yok, belediye yardımı yok, müteahhit yardımı yok. Gönüllülerden oluşmuş bir parti. Gönüllülerle birlikte Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Seçime daha zaman var. Allah'ın izni milletimizin isteğiyle başaracağımıza inanıyorum."

İnce, Armutlu'nun ardından başka bir tatil bölgesi olan Çınarcık ilçesine gitti. İnce, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektiren İnce, kendisini seçim anketlerinde düşük gösteren firmalara tepki göstererek, "Bence bu görüntüleri anketçilere gönderin" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Armutlu, Yalova, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Milletimize üçüncü bir seçenek sunmaya çalışıyoruz' - Son Dakika

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