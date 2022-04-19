Memleket Partisi'nden siyasi partilere tarımda ortak akıl çağrısı - Son Dakika
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Memleket Partisi'nden siyasi partilere tarımda ortak akıl çağrısı

19.04.2022 12:26
Memleket Partisi'nden siyasi partilere tarımda ortak akıl çağrısı

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, partisinin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki sorunların çözümüne yönelik önerilerini siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Memleket Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt Oğuz, partisinin tarım ve hayvancılık sektörlerindeki sorunların çözümüne yönelik önerilerini siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Oğuz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Genel Merkez tarafından Genel Başkan Muharrem İnce adıyla paylaşılan ortak metni okudu.

Hayvansal ve bitkisel üretimde sorunlar yaşandığını, üreticinin ve tüketicinin mutlu olmadığını ifade eden Oğuz, gıda güvenliği ve gıdaya ulaşabilmenin tüm ülkeler için bir milli güvenlik ve beka sorunu haline geldiğini kaydetti.

Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretim sektörünün stratejik olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bu sektörde önceliğimiz kendi kendimize yetebilirlik olmak zorundadır. Memleket Partisi olarak bitkisel ve hayvansal üretimde yaşadığımız sorunların çözümüne yönelik stratejimiz, yol haritamız hazır. Bu sorunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sorunların çözümüne dair çalışmalarımızı, önerilerimizi tüm siyasi partilerle paylaşmaya, ülkemizin geleceği için ortak akıl ile birlikte oluşturmaya hazırız."

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, İzmir, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Memleket Partisi'nden siyasi partilere tarımda ortak akıl çağrısı - Son Dakika


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