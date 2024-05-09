Memur Emeklilerinin Geçimini Sağlayamaz Duruma Geldiği İddia Edildi - Son Dakika
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Politika

Memur Emeklilerinin Geçimini Sağlayamaz Duruma Geldiği İddia Edildi

Memur Emeklilerinin Geçimini Sağlayamaz Duruma Geldiği İddia Edildi

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, memur emeklilerinin geçimini sağlayamaz duruma geldiğini söyledi. Yüksel, emekli memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine verilmediğini öne sürdü. Memur ve memur emeklileri arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini belirten Yüksel, bu konuda adımlar atılması çağrısında bulundu.

09.05.2024 18:21
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Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, memur emeklilerinin geçimini sağlayamaz duruma geldiğini söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emekli memur maaşlarına değinerek, Cumhuriyet tarihinde ilk defa kanuni hakları olan zammın memurlara verilip memur emeklisine verilmediğini öne sürdü.

Kanunu ve yönetmeliği aynı olan memurlar ile emeklilerinin ayrıştırıldığını dile getiren Yüksel, "Vatanın her köşesinde gözünü budaktan ayırmadan her şartlarda görev yapan milyonlarca memur emeklisinin çoğu asgari ücretin altında, birçoğu da açlık sınırı altında emekli maaşı almaya mahkum edildi." dedi.

Memur emeklilerinin geçimini sağlayamaz duruma geldiğini söyleyen Yüksel, "Memur ve memur emeklileri arasında kaybolan adalet yeniden tesis edilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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