Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Muhalefet belki zaman zaman eleştirilerinin dozunu artırıyor olabilir ama iktidar yanlıları 3,5 yıldır muhalefetin sesine bir kere kulak vermediler." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Orta Vadeli Programın çöktüğünü, 3 ay önce girilen karanlık dehlizde ülkenin savrulmaya devam ettiğini savundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Heterodoks politikalara yöneldik." açıklamasını anımsatan Paylan, "Bu heterodoks politikalar denilen şey; girdik bir alamete gidiyoruz felakete durumudur." diye konuştu.

Bu politikalar sonucunda doların 8 liradan 18 liraya ulaştığını, faize de "dolar garantili faiz" denildiğini ileri süren Paylan, uygulama başladığında dolar kurunun 11,5 liraya indiğini, 10 günde 13,80'e çıktığını ve yüzde 20 faiz verildiğini söyledi.

"Hazinenin altına hortumu bağlamışlar, bu vergiler 200-300 bin yurttaşın kasasına akacak. Bu, Anayasa'ya aykırıdır." diyen Paylan, vergilerin kamu giderleri için harcanması gerektiğini belirtti.

Paylan, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıkların haczedilemeyeceği, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacağına dair teklifin birinci maddesinin, Merkez Bankasının itibarını zedeleyeceğini öne sürdü. Paylan, "Anayasamıza aykırı, halkın yararına, vicdana, adalete uygun olmayan, yoksuldan alıp zengine veren bu yasa maddelerine tamamen, külliyen karşıyız." dedi.

"Bu tür düzenlemelerin yapılması çok doğrudur"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, önemli düzenlemeler getiren teklifi desteklediklerini ifade etti.

Aksu, karşı çıkılmasını anlayamadığını dile getirerek, teklifle, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 30,9'a varan oranda artış yapılmasının, 2022 yılının ilk yarısına ilişkin yüzde 5'lik artışa ilave yüzde 2,5 refah payı konulmasının öngörüldüğünü anlattı.

En düşük emekli maaşının 2 bin 500 liraya çıkarılmasının yanı sıra kur korumalı TL vadeli mevduat hesabıyla ilgili düzenlemelerin de teklifte olduğunu anımsatan Aksu, "Esas olan vatandaşlarımızın tasarruflarının değerinin korunması ise bu tür düzenlemelerin yapılması çok doğrudur." ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, teklifte yer alan her maddenin millete faydalı olacağını vurgulayarak, her 1 doların 1 lira yükselmesinin Türkiye'ye maliyetini çarpıp, toplayan, bölenlerin, bugün "Kur korumalı mevduat, faizin diğer adı." diyerek, bu modeli küçümsemeye çalışmalarını yadırgadığını kaydetti.

Aydemir, "Türkiye ekonomisi doğru yoldadır, istihdam artmıştır, fabrika sayımız artmıştır." diye konuştu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, sosyal devletin, çalışanın cebine ihtiyaçlarını görebilecek geliri koyması gerektiğini ifade etti.

Kör bakmak yerine eleştirel bakmak gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Muhalefet belki zaman zaman eleştirilerinin dozunu artırıyor olabilir ama iktidar yanlıları 3,5 yıldır muhalefetin sesine bir kere kulak vermediler." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli aylığının 2 bin 500 lira olmasının davul zurnayla, müjdeymiş gibi sunulduğunu savunarak, "Geçtiğimiz yıl ocak ayında 1500 lira maaşın alım gücüyle şu anki 2500 liranın alım gücü arasında neredeyse yüzde 50'ye yakın fark var." iddiasında bulundu.

Geçen yıl en düşük memur maaşıyla bu yılki en düşük memur maaşının alım gücü arasında da dağlar kadar fark olduğunu öne süren Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de "yetkiyi bana verin" dediğinde 4,15 lira olan doların bugün 13,40 lira civarında olduğunu söyledi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

İlk maddesi kabul edildi

Merkez Bankasıyla ilgili ilk maddenin görüşülmesi sırasında söz alan, teklifin imza sahibi AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, maddeyle ilgili Merkez Bankası Başkanı ile görüşerek, konuyla ilgili yazılı bir açıklama istediğini aktardı.

Kendisine iletilen açıklamayı okuyan Öztürk, merkez bankalarının faaliyetlerinin sonucu olarak diğer merkez bankaları ve mali teşekküllerle milletlerarası boyutta ilişkiler kurduğunu ve geliştirdiğini ifade etti.

Bu çerçevede TC Merkez Bankasının da kurduğu ikili ilişkilerde diğer merkez bankalarının hesap açma talepleriyle karşılaştığını anlatan Öztürk, yabancı merkez bankalarının Türkiye'nin diplomatik ve stratejik bir güç olmasıyla, bankacılık uygulamalarının gelişmiş bulunmasına teveccüh göstererek Merkez Bankası nezdinde hesap açmak istediklerini söyledi.

Öztürk, yabancı devlet veya onların diğer kamu kurum kuruluşları hakkında çeşitli nedenlerle başlatılan icra takiplerinde, merkez bankaları takip borçlusu olmamasına rağmen ve haberleri dahi olmadan tüm bankalara haciz ihbarnameleri gönderildiği, bu hesaplara bankalarca haciz uygulandığı, paraların uzun süre blokede tutulduğu, itiraz ve şikayetlerin dikkate alınmayarak hesaptaki paraların icra dosyalarına gönderildiğini aktardı.

Böyle bir durumun merkez bankaları için itibar riski oluşturduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu hükümle TC Merkez Bankası nezdinde hesap açan merkez bankasına haciz veya benzeri tedbirlere uğranması riskinin önüne geçilmektedir." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mustafa Duman da komisyonda bilgilendirme yaptı.

Görüşmelerin ardından teklifin ilk maddesi kabul edildi. Teklifin maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor.