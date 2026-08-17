Menderes Belediyesi AK Parti’ye geçti

Tutuklanan Menderes Belediyesi Başkanı İlkay Çiçek'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine yapılan başkan vekilliği seçimlerini AK Parti kazandı. Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oyla başkan vekili seçildi. Seçimin son turu öncesinde CHP ve YENİ Parti grupları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, AK Partili meclis üyelerinin de dahil olduğu olayda yumruklaşmalar yaşandı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine, belediyeyi başkan vekilinin yönetmesi için bugün belediye meclisinde seçim yapıldı. İzmir Valiliği, Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilinin belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenmesine karar verildiğini duyurdu.

Menderes Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere saat 10.30'da olağanüstü toplantı için bir araya geldi. Ancak CHP grubuna meclis salonunda yer ayrılmaması nedeniyle toplantının başlangıcı gecikti. Saat 10.30'da başlaması beklenen seçim yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından başladı.

4 aday yarıştı

Meclis aritmetiğinin tutuklamaların ardından değiştiği Menderes'te CHP'nin üye sayısı 5'e gerilerken, YENİ Parti 10 meclis üyesiyle mecliste yer aldı. Cumhur İttifakı ise 10 AK Parti ve 1 MHP olmak üzere toplam 11 üyeyle seçimde yer aldı.

Seçimde CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar, YENİ Parti'nin adayı Barış Gürsoy, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Asuman Şen ve bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk başkan vekilliği için yarıştı.

Başkan vekili seçimi öncesinde AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de salonda yerini aldı. Seçim öncesinde meclis başkan vekilliği görevine ise Şirzat Peker getirildi.

İlk turda Şen 12 oy aldı

Gerçekleştirilen ilk tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 12 oy alırken, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5, bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı.

İlk turda adaylardan hiçbirinin gerekli çoğunluğa ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi.

İkinci turda oylar tartışma konusu oldu

İkinci turda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 10 oy, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 9 oy, CHP adayı Mehmet Ali Akar 5 oy, bağımsız aday Mustafa Öztürk ise 1 oy aldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Sayım sırasında CHP grubu, kendi oylarının geçersiz sayıldığı iddiasıyla tepki göstererek meclis salonunu terk etti.

Üçüncü turda Şen öne geçti

Üçüncü turda ise Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 13 oy alırken, YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 10 oy aldı. Bunun üzerine seçim dördüncü ve son tura kaldı.

Son tur öncesi tartışma kavgaya dönüştü

Son tur oylaması öncesinde YENİ Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında görüşme sırasında gerginlik yaşandı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine kapının kapatılmasını isteyen AK Partili meclis üyeleri de tartışmaya dahil oldu. Gerginlik kısa sürede yumruklaşmaya dönüşürken, meclis salonunda arbede yaşandı. Yaşananlar sırasında ortam adeta savaş alanına döndü. Meclis başkan vekili Şirzat Peker, olayların büyümesi üzerine salona polis çağırdı. Polisin müdahalesiyle gerginliğin yatıştırılmasının ardından dördüncü tur oylamasına geçildi.

Başkan vekili Asuman Şen oldu

Gerginliğin ardından gerçekleştirilen dördüncü ve son tur oylamada Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen 15 oy alarak Menderes Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. YENİ Parti adayı Barış Gürsoy 12 oyda kalırken, 1 oy geçersiz sayıldı. Böylece tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan İlkay Çiçek'in yerine Menderes Belediyesi'ni yönetecek başkan vekili, belediye meclisindeki dört turluk seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen oldu.