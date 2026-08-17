Menderes'te Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika
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Menderes'te Başkan Vekili Seçildi

Menderes\'te Başkan Vekili Seçildi
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İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından Asuman Şen, Menderes Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

İZMİR'de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili seçimi yapıldı. Menderes Belediye Başkan Vekili, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli, gözaltına alındı. Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, 7 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D. ve Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile sivil vatandaşlar İ.P. ve A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı makamının 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı. Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından Menderes Belediye Meclisi, Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanarak Belediye Başkan Vekili seçti. Seçimi AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer takip etti. Seçimde; Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen, CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy, bağımsız aday ise Mustafa Öztürk oldu.

28 MECLİS ÜYESİ OY KULLANDI

Gizli oy, açık tasnif usulüyle gerçekleştirilen seçimin birinci turunda 4 aday için toplamda 28 oy kullanıldı. Tamamının geçerli sayıldığı oyların 12'sini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen, 10'unu Yeni Parti adayı Barış Gürsoy, 5'ini CHP adayı Mehmet Ali Akar, 1'ini bağımsız aday Mustafa Öztürk aldı. İlk turda 3'te 2 salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur gerçekleştirildi.

CHP MECLİS ÜYELERİ SALONU TERK ETTİ

28 oyun kullanıldığı ikinci turda oyların 25'i geçerli sayılırken, 3'ü geçersiz sayıldı. Cumhur İttifakı adayı 10, Yeni Parti'nin adayı 9, CHP adayı 5 oy alırken, bağımsız aday 1 oy aldı. İkinci tur sonrasında CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü "Kurduğunuz tiyatroda oynayın siz" diyerek CHP meclis üyeleri ile birlikte salonu terk etti. 3'te 2 çoğunluk şartı yine sağlanamadığı için üçüncü tur yapıldı.

GRUPLAR ARASINDA ARBEDE

Üçüncü turda da 23 oy kullanıldı. Tamamının geçerli sayıldığı oyların 13'ünü Cumhur İttifakı adayı, 10'unu Yeni Parti'nin adayı alırken, CHP adayı ve bağımsız aday oy almadı. Üçüncü turun oy sayımının bitmesi sonrasında içerideki gruplar arasında arbede yaşandı. Arbedenin sona ermesinin ardından CHP meclis üyeleri, salona geri döndü.

VEKİL DÖRDÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Dördüncü tur, üçüncü turda en çok oyu alan iki aday olan Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen ve Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy arasında yapıldı. Seçimin dördüncü turunda 28 oy kullanıldı. Seçimde 1 oy geçersiz sayılırken, Yeni Parti'nin adayı Barış Gürsoy 12 oy aldı, Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: DHA

İlkay Çiçek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Menderes'te Başkan Vekili Seçildi - Son Dakika

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