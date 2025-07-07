Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras\'tan İktidar Milletvekillerine Birlik Çağrısı

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal Aras, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen 'Katılımcı Bütçe Toplantı'nda iktidar milletvekillerine birlik çağrısında bulundu.

Menteşe'nin altyapı sorunlarına dikkat çeken Başkan Köksal Aras, Cumhurbaşkanlığında onay bekleyen kredi taleplerinin bir an önce karşılanması için mahalle muhtarlarının bu konuya sahiplenmesini ve iktidar milletvekillerine de halkın yararına yapılacak yatırımlarda kullanılacak olan paranın onaylanması için birlik çağrısında bulundu.

Başkan Köksal Aras, "Geçmiş dönemde Fransız Kalkınma Ajansı'ndan bulunan önemli bir kredi yaklaşık dört yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanması bekleniyor. Yeni dönemde MUSKİ tarafından başka bir uluslararası bir kalkınma kuruluşundan sağlanan kredinin de aynı şekilde onay sürecinde bekletiliyor" dedi.

"Kredi onayları, sadece bir kurumun değil, tüm Muğla'nın meselesidir" diyen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, bu süreçte muhtarlar, iktidar partisi milletvekilleri ve ilgili tüm kurumların daha güçlü bir şekilde süreci sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

MUSKİ'nin imkanları dahilinde temiz içme suyu temini, atık su yönetimi ve çevresel temizlik gibi birçok alanda büyük sorumluluk taşıdığını belirten Köksal Aras, kuruma yönelik sosyal medyada yürütülen itibarsızlaştırma kampanyalarını da eleştirdi. Özellikle, Genel Müdürlük binasıyla ilgili asılsız rakamlarla kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti. Başkan Köksal Aras, "MUSKİ gibi kritik bir altyapı kurumunu bu tür söylentilerle hedef almak, Muğla'ya zarar vermektir. Bu kurumlar bize hizmet ediyor, biz de sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki dönem için Menteşe ilçesi için ayrılan 487 milyon 291 bin 692 TL'lik ödeneğin birçok mahallenin ihtiyacını karşılamaya yeterli olmadığını da dile getiren Köksal Aras, özellikle Ortaköy, Yeniköy ve Bayır gibi mahallelerde acil asfalt ve altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. - MUĞLA