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Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı - Son Dakika

Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı

01.01.2022 14:46
Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı

Menteşe Belediyesi Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği yılbaşı partisi ile üniversiteli gençleri ve Menteşelileri buluşturdu.

Menteşe Belediyesi Kötekli Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği yılbaşı partisi ile üniversiteli gençleri ve Menteşelileri buluşturdu. Yılbaşı partisine katılan gençlere Menteşe Belediyesi tarafından kestane ve pamuk şeker ikram edildi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün gecenin ilerleyen saatlerinde katıldığı yılbaşı partisinde gençlerle biraya gelerek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Gümüş yılbaşı partisinde üniversiteli gençlere yaptığı konuşmada, "Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bu güzel yılbaşı gecesinde siz öğrenci kardeşlerimize yaraşır bir eğlence sunabilmek için elimizden geleni yaptık. Umarım eğlenip, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Önümüzdeki hafta, yeni yıla finallerle merhaba diyeceğinizi duydum. Final sınavları öncesi bu eğlenceli akşam sizlere güzel bir moral olsun. Kötekli'de oturan tüm öğrenci kardeşlerimizle, yeni yılla birlikte ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Yakında Menteşe Belediyemizin Kötekli Gençlik Merkezini de hizmete açıyoruz. Sizler burada bulunduğunuz sürece bizim memleketlimiz, bizim evlatlarımızsınız. Size yeni yılda da en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılınız kutlu olsun, hepinize iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş daha sonra eşi ve kızı ile birlikte önce Sınırsızlık Meydanı sonrasında ise Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı kutlamasına katıldı. Başkan Gümüş yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'nın da vatandaşlarla birlikte girdi. - MUĞLA

Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı
Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı
Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı
Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı
Menteşe yeni yılı Kötekli'de karşıladı

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Cumhuriyet Meydanı, Bahattin Gümüş, Yılbaşı, Gümüş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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