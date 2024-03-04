Meral Akşener Ankara\'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Akşener, "Ben üç yıl esnaf gezdim. Üç yıl boyunca, ama Türkiye'nin tamamını ve o kadar çok şey öğrendim. Emekliyi öğrendim, işsizi öğrendik ama bu tip şeylerin içinde mağaza diyelim, eczane diyelim, dükkan diyelim; başka partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sizin sesiniz oldum. Kişisel olarak önce ben, sonra arkadaşlarım bu problemleri kamuoyuyla paylaştı, iktidarın dikkatini çekmeye çalıştılar. Şimdi artık seçim var. Oy istemeye geldik" dedi.

Akşener'e esnaf ziyaretinde İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Çankaya Belediyesi adayı Osman Topal da eşlik etti. - ANKARA