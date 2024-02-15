Meral Akşener, Aydın\'da Kuvayi Milliye Anı Evi\'nin açılışını gerçekleştirdi

Aday Tanıtım Programı için Aydın'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesi tarafından hizmete sunulan Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde dönemin Macar ustaları tarafından yapılan ve Efeler Belediyesi tarafından restore edilerek Kuvayi Milliye Anı Evi'ne dönüştürülen tarihi yapının açılışı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla yapıldı. Anı evinin açılış kurdelesini kesen Genel Başkan Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ı tebrik ederek Milli Mücadele döneminin önemine dikkat çekti. Genel Başkan Akşener ve beraberindekiler açılış sonrası Anı Evi'ni gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Programda Anı Evi'nin açılışında emeği geçenlere plaket takdim edilirken, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay tarafından Akşener'e Yörük kıyafeti ve fesi hediye edildi.
"Sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz"
Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay açılış programında yaptığı konuşmada, "Biz Efeler halkı olarak 7 Eylül'de kurtuluş günümüzde tarih evimizi açarken, Aydın ilinde Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlamalarında tek anıt açan belediye olarak, söz verdiğimizi gerçekleştiren bir belediye olarak, Kuvayi Milliye Anı Evi'mizi açacağımıza söz vermiştik. Genel Başkanım bizi yalnız bırakmadığınız için bütün Efeler ve Aydın halkı adına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın yaptığı projelerden bahsedip, "Sosyal belediyecilik dediğiniz budur" diyerek konuşmasına başladı.
"Yerel seçimler düğündür"
Akşener konuşmasında, "Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki bu dönemde sizlerin iradesi, çalışanın yanında durma iradesi, hizmet edenin yanında durma iradesi, Efeler'den başlayarak Türkiye'nin her yerinde seçmenin velinimet olduğu, hadi bakalım ağalar hizmetiniz nedir, bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız sorusunun sorulduğu yerel seçimlere gidiyoruz. Aslında yerel seçimler düğündür. Yerel seçimler seçmenin talep edenin yani belediye hizmetlerini sana daha iyi getireceğim diyen kişiyi hazırda tutan bir dönemdir. Allah rızası için bu dönemi iyi kullanın. Böyle hizmet edenlere, bir kuruşu heba etmeyen belediye başkanlarınızı ödüllendirin, yeniden seçin" dedi.
"Sizden ricam kardeşimizi yeniden başkan seçmenizdir"
Akşener konuşmasının devamında Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'a oy isteyerek, "Fatih başkan bir irade gösterdi, kararlılık gösterdi. İYİ Parti'den yeniden aday oldu. Şimdi böyle bir durumda kime güvendi, bana değil, size güvendi. Kendine güvendi, Allah'ına güvendi. Çünkü dedi ki 'Cenab-ı Hak doğrunun yanındadır'. Sonra size güvendi, 'Benim hemşehrilerim benim yanımda dururlar, beni yeniden seçerler, yanlış yaptıysam elbette kulağımı çekerler'. Ben bugün burada söyleyecek söz bulamıyorum. Allah emeklerinizi, gayretlerinizi ibadet saysın. Sizlerden ricam kardeşimizi belediye başkanımızı yeniden seçmenizdir" diyerek sözlerine son verdi. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Meral Akşener, Aydın'da Kuvayi Milliye Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir televizyon programında kendisine gelen soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Bir erkek seyirci, Karataş'a eşiyle problem yaşadığından dert yanarak "Yatağı yorganı ayırdık, nikahımız düştü mü?" sorusunu sordu. Karataş ise "yatak yorgan ayrı" sözünün tekrarlanmasına dayanamayarak "Yatak yorgan fazla demek ki" diyerek tepkini dile getirdi. Hocanın yanıtı karşısında sunucu ise "Hocam" diyerek müdahale etti.
Avrupa Ligi play-off turunda bu akşam Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak Galatasaray, rakibinin maç için paylaştığı Türkiye tanıtım videosundaki deve görsellerine "Etrafta hiç deve göremiyoruz" şeklinde bir paylaşım yaparak yanıt verdi.
TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasını başlatacağını duyurdu. Yabancı gözlemcilerin vereceği puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.
ABD'de perakende satışlar yüzde 0.8 gerileyerek, Mart 2023'ten beri görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yardımcı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti." ifadelerini kullandı.
"Seçimden seçime geliyorsunuz" diye sitem ettiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tavırlarından rahatsız olunca "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyen vatandaş sessizliğini bozdu. Belediye başkanını eleştirdiği için provokatörlükle suçlandığını söyleyen vatandaş, suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Benim DEM Partisi'yle bağlantım yok. Ben AK Parti 2005-2006 üyesiyim. Bunun terörle ne alakası var? Ben bir belediye başkanını eleştiremez miyim?" dedi.
Gaziantep FK'nin Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini ve adına "Tayyip" ve "Memik" ön isimlerini eklemek istediğini dile getirdi.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?