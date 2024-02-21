Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekliye seyyanen 11 bin lira zam yapın - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekliye seyyanen 11 bin lira zam yapın

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zamma odaklanırken partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesini çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Bu önerimizi yaptınız yaptınız, yapmazsanız sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz" dedi.

21.02.2024 13:02  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Döviz kuru üzerinden hesaplama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Açıkça görüyoruz ki emeklinin bayram ikramiyesi artmayıp aksine azalmış, kuşa dönmüş" derken seyyanen zam önerisini de gündeme getirdi.

AKŞENER'DEN GRUP TOPLANTISINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Meral Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018'de başlamış, bizim baskımızla vermek zorunda kalmıştı. Çıka çıka 2000 liraya çıkartıldı. Önümüzdeki bayramda yüzde 50 artış yapıldı. Bu bir artış mı kayıp mı? 2018'de bir emeklinin bayram ikramiyesi 250 dolara denk geliyordu. Bugün 97 dolara denk geliyor. O da dolar yerinde durursa.

"EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ KUŞA DÖNMÜŞ"

Açıkça görüyoruz ki emeklinin bayram ikramiyesi artmayıp aksine azalmış, kuşa dönmüş. Emeklilerimize yine yokluk layık görülmüş, açlığa mahkum edilmişler.

'SEYYANEN ZAM' VE 'KÖK MAAŞ' ÇIKIŞI

Göstermelik vaatler ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin. Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesini çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Kök maaş işinden de derhal vazgeçin. Bu önerimizi yaptınız yaptınız, yapmazsanız sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz."

Meral Akşener\'den hükümete çağrı: Emekliye seyyanen 11 bin lira zam yapın

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekliye seyyanen 11 bin lira zam yapın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Murat YILDIZ: Şu gerçek yaklaşık 16 milyon emekli var. Bunun yarısı maaşlara kızdığı için oy vermese , birde ailedeki diğer kişileride hesaba katın, seçimin sonucunu emekliler belirler. Emekliyle hiç bu kadar dalga geçer gibi iş yapılmamıştı 251 20 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Anketler biraz daha eksik gösterirse zam kaçınılmaz 218 17 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Reis emekliler sana guvenmıyo hemde hiç rezıl olduk 198 14 Yanıtla
  • bülent C.: en düşük emekli maaşı 10.000 den 17.000 e çıkarılmalıdır. ülkenin adı üzerinde asgari ücreti 17 bindir. seyyahen 7.000 tl verilmelidir. sanırsam 6. aydan sonra yapacaklar , bunu seçim öncesine çekmeleri gerekiyor. meral akşener doğru söylemiş seçimde emeklilerden çok oy kaybı yaşanır. 178 13 Yanıtla
  • Serkan Basar: katardan.isveçten para gelirse olabilir :) 116 20 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Sonuç: AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 114 6 Yanıtla
  • Metin Muslu: Ancak bukadar güzel anlatılır yav emeklinin parasına çökmek bunun vebali nasıl verilir 108 6 Yanıtla
  • Kutalmış Kutalan: Meral Hanım lütfen konuyu abartmayın, SSK ve Bağkur emeklilerinin en düşük maaş alana 4 bin TL, eklenir, ayrıca Memur emeklilerinin Temmuz ayında yetişmeyen 8077 TL. seyyanen zamları eklenirse tüm muhalefet Sıfır çeker, hepinizde kaybedersiniz. Zaten bu haliyle bile Cumhur ittifakı belediyelerin yüzde 70 ini almış durumda. 14 92 Yanıtla
  • Gokhan Turan: 11.000.-TL seyyanen zam her ay maaşınızın üstüne bu parayı alacaksınız demektir. Bayram ikramiyesi ise yılda iki defa 3.000.-TL alacaksınız demektir. 77 6 Yanıtla
  • Mert kursun : sanki çıkarılınca emeklinin sebinde kalacak 13 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:14:56. #1.13#
SON DAKİKA: Meral Akşener'den hükümete çağrı: Emekliye seyyanen 11 bin lira zam yapın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement