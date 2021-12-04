İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslendi. Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatan Yusuf Yansı, "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadelerini kullandı. Akşener ise "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" yanıtını verdi.
Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine, sonrasında da tartaklamasına maruz kaldığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener'e 'Başbakan olacağım' sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki - Son Dakika