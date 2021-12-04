Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki - Son Dakika

Meral Akşener'e "Başbakan olacağım" sözlerini soran vatandaşa İYİ Partililerden tepki

Amasya gezisinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözleri hatırlatıldı. Akşener'in "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" cevabını vermesinden sonra soru sormak isteyen vatandaş, çevredeki partililer tarafından uzaklaştırıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda halka seslendi. Akşener'i dinledikten sonra kendisine 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde kullandığı "Başbakan olacağım" sözünü hatırlatan Yusuf Yansı, "Ben 6 ay sonra başbakan olacağım dediniz" ifadelerini kullandı. Akşener ise "6 ay demedim. Kardeşim, yalan söylüyorsun" yanıtını verdi. İYİ PARTİLİLER TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDI Sorusunu devam ettirmek isterken çevredeki partililerin önce sözlü tepkilerine, sonrasında da tartaklamasına maruz kaldığını ifade eden evli ve 2 çocuk babası Yancı, yaşananlardan ve yalancılıkla suçlanmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. "SORUMU TAMAMLAMAMA İZİN VERMEDİLER" Akşener'e "Siyasi kriz yokken niçin böyle söylediniz. Çünkü 6 ay sonra ola ola darbe girişimi oldu. Acaba siz darbecilerden başbakanlık görevinin tebligatını mı aldınız?" şeklinde soru sormayı sürdürmek isterken sözünün tamamlamasına izin verilmediğini anlatan Yancı, iddialarının kayıtlarda mevcut olduğunu öne sürdü.

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