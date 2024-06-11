Meral Akşener, iddiaları reddetti ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, iddiaları reddetti ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı

Meral Akşener, iddiaları reddetti ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır.

11.06.2024 21:28
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Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Akşener, sosyal medya hesabından 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin iddilara yönelik açıklamalarda bulundu.

Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında, bazı gazeteciler tarafından ortaya atılan iddiaları ve görüşme üzerinden medyaya yansıyan "asılsız" haberleri büyük bir şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettiğini belirten Akşener, "Şahsıma yöneltilen iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar herhangi bir iş insanı veya başka bir kişi adına, yargıya intikal etmiş bir konuda hiç kimseden açık veya örtülü hiçbir talebim olmamıştır, bugünden sonra da olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, bu gerçek dışı iddianın sadece şahsını değil, aynı zamanda bağımsız Türk Mahkemelerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da zan altında bıraktığını belirtti.

"İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya'da TBMM'ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı." haberlerinin de gerçek dışı olduğunu belirten Akşener, "Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki, Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım." dedi.

Akşener, "iş adamının dosyası için görüşüldüğü" ve "ofis açtı" şeklindeki iddiaların, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımadığını vurgulayarak, en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, iddiaları reddetti ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı - Son Dakika

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