Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti - Son Dakika
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Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

24.03.2022 16:37
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Bünyan ve Tomarza ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin Bünyan ve Tomarza ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Akşener, Kayseri'deki temaslarında ilçelerde bulunan esnafı ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Tomarza ilçesi esnafları ziyaret eden Akşener, esnafın sıkıntılarına çözüm bulacaklarını söyledi. Tomarza ilçesinde seçmenlere seslenen Meral Akşener, "Demek ki her şehrimizi ilçe ilçe sorunlarını takip eden bir anlayışımız var bizim. Seçmenin velinimet olduğunu öğreteceğiz. Ben aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Hakkınızı helal edin. Allah beni ve arkadaşlarımı sizlere karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

Akşener, buradaki programın ardından Bünyan ilçesine geçerek, esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlarla görüştü. - KAYSERİ

Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti
Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti

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Meral Akşener, Tomarza, Kayseri, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meral Akşener ilçelerde esnafları ziyaret etti - Son Dakika


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