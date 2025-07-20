Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener\'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
20.07.2025 07:48
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Aktif siyaseti bırakan ve kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, katıldığı bir düğünde yeni imajıyla dikkat çekti. Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, beyazlamış saçlarıyla farklı bir görünüm sergiledi. Akşener son olarak saçlarını sarıya boyatmıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayan Meral Akşener, 27 Nisan 2024'te yerini Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir düğünde ortaya çıktı. Akşener'in yeni imajı gözden kaçmadı.

İYİ PARTİ ANKARA İL BAŞKANI PAYLAŞTI

Düğünün davetlileri arasında yer alan İYİ Parti Ankara eski İl Başkanı Akif Sarper Önder, Akşener ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Önder, paylaşımına "Liderimle anne oğul sohbeti" notunu düştü.

BEYAZ SAÇLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bordo renkli ceket ve takımı giyen Akşener, bu kez beyazlamış saçlarıyla dikkat çekti. Akşener geçtiğimiz yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede sarı saçlarını sarıya boyattığı görülmüştü.

Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi

Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi - Son Dakika
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