Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da gerçekleşen İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

"Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı"

Meral Akşener 30 yıllık siyasi kariyeri boyunca çalışma motivasyonunun millete, Cumhuriyete ve devlete olan vefa borcunu ödemek olduğunu vurgulayarak, "Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla, iftiralarla, tehditlerle karşılaştım. Her devrin fırsatçılarıyla, ahlaksızlarıyla, zalimleriyle mücadele ettim. Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki; zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu. Çünkü hiçbir zaman peşinden koştuğum kişisel bir çıkarım olmadı. Çünkü hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Çünkü hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Bu yüzden de yalana, dolana, dümene hiç tahammülüm olmadı. Tehdide, baskıya, zorbalığa hiç eyvallahım olmadı. Allah şahit; toz zerresi kadar korkum da olmadı. Çünkü ecelin ne bir nefes evvel ne bir nefes sonra olduğuna hep inandım" şeklinde konuştu.

"'Tutuklanacaksın' tehditleri umurumda bile olmadı"

Siyasetin içerisinde geçirdiği 30 yıl boyunca inandığı yolda yürümekten vazgeçmediğini, aldığı kararların ve üstlendiği sorumlulukların hep arkasında durduğunu belirten Akşener, "Dolayısıyla hayatımın her döneminde sahip olduğum ahlaki değerleri, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini, Türkiye'nin ihtiyaçlarını gözeterek; sorumluluklar aldım, tutumlar sergiledim. Mesele millet, mesele memleket olduğunda inandığım yolda yürümekten hiçbir zaman çekinmedim. Milletin hakkı için, devletin itibarı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı. Hedef tahtasına koyan dilleri beni sindiremedi. Cazip teklifleri beni susturamadı. Makam vaatleri beni durduramadı. 'Tutuklanacaksın' tehditleri umurumda bile olmadı. Rabbime şükürler olsun ki bugüne kadar verdiğim tüm kararların aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Yeri geldi herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum"

Akşener her dönemde milletin taleplerinin duyulması için çabaladığını söyleyerek, "Mesela 2017 yılında; devletimizin 'kerim' anlayışını ortadan kaldıran, milletimizi de ucube bir sisteme mahküm eden Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumuna 'hayır' demek için il il gezdim. 'Bu sistem Türkiye'yi uçuruma sürükler' dedim. Maalesef haklı çıktım. 2018'de, 2019'da, 2020'de ve en nihayetinde 2023 yılında da 'milletle inatlaşılmaz' diyerek hem iktidarı hem de ana muhalefeti defalarca uyardım. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'ye nefes aldırmak için yeri geldi feragatte, yeri geldi fedakarlıkta bulundum. Yeri geldi herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum" şeklinde konuştu.

"Sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde duruyorum"

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olmayan Meral Akşener, Türkiye'nin alışılmış normallerinin dışında bedel ödeme sırasında da en önde durduğunu dile getirerek, "Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. İftiralarla, karalamalarla, çirkin oyunlarla üzerimize gelineceğinin farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Taşın altına elini, gövdesini koyanların farkında olduğum gibi o taşın bizi ezmesi için çalışanların da iştahla el ovuşturanların da farkındaydım. Seçim sonuçları doğrultusunda aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden bugüne kadar olduğu gibi bugün de Türkiye'nin alıştırılmış normallerinin dışında, sadece söz söyleme sırasında değil bedel ödeme sırasında da en önde duruyorum" diye konuştu.

"Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım"

Akşener aldığı karardan pişman olmadığının altını çizerek üzerine düşen her şeyi yaptığını da vurguladığı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bugüne kadar her daim, kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim. Çünkü haklılığımızın elbet bir gün anlaşılacağını biliyorum. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti olarak varlığımızı, onurumuzu, duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığıyla son kez karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip etsin."

"Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik"

İYİ Parti'nin kuruluş hikayesinden bahseden Akşener, "Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil, mayın tarlalarından geçerek geldik. Biz bugünlere önümüze örülen tel örgüleri, barikatları, engelleri teker teker aşarak geldik. Biz bugünlere ışıkları kesilen salonlara, yolumuzu kesen kamyonlara, adressiz kurşunlara direnerek geldik. Cümle aleme meydan okuduk. 25 Ekim 2017'de bir Çarşamba sabahı demirden dağları bile eriten kadim bir ateşin etrafında toplandık. Kutlu bir davada, şanlı bir mücadeleyi vermek için İYİ Partimizin güneşinde buluştuk" dedi.

"Bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız"

İYİ Partililere seslenerek konuşmasını sürdüren Meral Akşener, "Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı siz yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz 'abla', kiminiz 'kardeş', kiminiz 'anne' diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Parti'yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu evi artık siz ayakta tutacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Şairin de dediği gibi, 'Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin'" diyerek Genel Başkan adaylarına başarılar diledi ve konuşmasını sonlandırdı. - ANKARA