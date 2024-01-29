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Meral Akşener: Rekabet edilen bir iklim oluşturmalıyız - Son Dakika
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Meral Akşener: Rekabet edilen bir iklim oluşturmalıyız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'da düzenlenen teşkilat buluşmasında, projelerin üzerinden rekabet edilen bir iklimin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akşener, seçimlerin yerel seçim olduğunu ve rekabetin seçmene yarar sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz'ın fındık fiyatları konusunda çözüm sunacağını ifade etti.

Meral Akşener: Rekabet edilen bir iklim oluşturmalıyız
29.01.2024 - 20:50,  Güncelleme: 20:58
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu ülkede yeniden kahkahanın, yeniden birbirimize sarılabilmenin, yeniden birbirimizin gözünün içine bakıp 'Sen şucusun, ben bucuyum.' demeden hizmeti nasıl alacağımızı konuştuğumuz, projelerin üzerinden rekabet edildiği bir iklimi oluşturmak ve onu inşa etmek için yola çıktık." dedi.

Akşener, partisinin il başkanlığınca Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen teşkilat buluşmasında, teşkilatlar ile Büyükşehir Belediye Başkan adayları Enver Yılmaz'ın nasıl hemhal olduğunu ve Ordu Büyükşehir Belediyesini nasıl kazanacaklarının ışığını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bugün yol kesişmesinin ötesinde Yılmaz ile beraber olduklarını belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Türkiye'de birçok insanın çok rahatı var, çok rahatı var. Çünkü 'Ben şunu yapacağım, ben kazandığım zaman şu işleri yapacağım.' demek yerine 'Bana oy vermezseniz teröristler gelir, bana oy vermezseniz Cumhurbaşkanınızı seçmemiş olursunuz. Bana oy vermezseniz teröristler gelir, dış güçler gelir.' Gören de bizi 'Ya Allah bismillah, Allahü ekber.' deyip savaşa gidiyoruz zannedecek. Yahu alt tarafı yerel seçim. Yerel seçimde ne olur? Adaylar ve projeleri rekabet eder. Bu rekabetten de seçmen, yani Ordulu kazanır. Bu seçimler bir yerel seçimdir. Seçmenin ait olduğu partinin beğenmediği noktalarında ki neredeyse iki kutba bölünmüş durumdayız, bu iki kutbun içine mahkum edilen, mecbur bırakılan seçmenin iki kulağı, sağ ve sol kulaklarının ucunu hafiften bükmesi gereken seçimlerdir. Bu seçimler sonrasında hiçbir partinin genel başkanına, hiçbir partinin tepesindeki şahıslara hiçbir şey olmayacak. Ne olacak biliyor musunuz? Eğer rekabet düzgün götürülebilirse Ordu'dayız, Ordu kazanacak."

Akşener, Enver Yılmaz'ın Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde gelip kent meydanında fındık için bağıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Canları istediği gibi fındık fiyatı veremeyecekler. Ben vereceğim, arkadaşımla beraber 'Tarımda durum nedir?'i soracağım. Anlatacak, o kendi yaptıklarını anlatacak. Daha sonra eksik olanları Meclis'e götüreceğiz. Ordu'dan ister bir fındık yetiştiricisi, ister bir başka ürün yetiştiricisi gelecek ve o milletin kürsüsünden anlatacak. Ondan sonra da 2028 seçimine kadar olan 4 yıllık sürede Ordulunun sesini tepedeki ağalar duymak mecburiyetinde kalacaklar. Sebebi ne? Çünkü Ordu Belediye Başkanını değiştirdikleri için Ordulular 2028'de ya Meral'i getirirlerse?"

"Rekabet seçmene yarar"

Rekabetin seçmene yarayacağını vurgulayan Akşener, "Çok enteresan, şehirleri geziyorum. Yeni işte, Samsun'daydım. Belediye başkan adaylarının, çok enteresan, hangi görüşten, hangi partiden olursa olsun genel başkanları ağırlıklı ve büyük kocaman Türkiye politikalarına dair cümlelerin kurulduğu afişlerinin dışında hiçbir şey görmedim. Yani siz Enver başkanı seçerseniz sanki Sayın Erdoğan'ı alaşağı etmiş oluyorsunuz. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya yok ama burada o kulak çekildiği takdirde neyi sağlayacak biliyor musunuz? 4 yıl boyunca fındığınıza adam gibi fiyat alacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, hiç kimseyle kavgalarının, düşmanlıklarının olmadığını belirterek, "Hiçbir görüşe herhangi bir şekilde, siyasi görüşe, o siyasi görüşün yanında olan insanlara saygısızlığımız yok bizim. Her bir görüş kıymetlidir, her bir görüş önemlidir. Önemli olan o görüşlerden, o siyasi bakış açısından ders almaktır, faydalanmaktır, feyz almaktır. 'Ama biz de böyleyiz.' deme cesaretini göstermektir ama birinci önceliğimiz bu kutuplaşmanın önüne geçmek." ifadesini kullandı.

Akşener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Biz bu ülkede yeniden kahkahanın, yeniden birbirimize sarılabilmenin, yeniden birbirimizin gözünün içine bakıp 'Sen şucusun, ben bucuyum.' demeden hizmeti nasıl alacağımızı konuştuğumuz, projelerin üzerinden rekabet edildiği bir iklimi oluşturmak ve onu inşa etmek için yola çıktık. Kişiden bağımsız şu andaki sistem, ben onun adına ucube sistem diyorum, o sistem Türkiye'yi gerçekten yerin dibine çekiyor. Her şeyi tek bir kişinin dudağı arasına sıkıştırıp, o tek kişinin de aşağıda ne olup bittiğinden haberdar olmasının imkansız olduğu bir sistemden bahsediyorum. Şu hareketle gençlerin işten atıldığı, şu hareketle her şeyin yapıldığı ve bütün bunlar yapılırken de buraya kadar inen talimatların Sayın Cumhurbaşkanının verdiğinin zannedildiği, buna sebep olan herkesin de elini yıkayıp çıktığı bir düzen bu. Bu düzeni ortadan kaldırmalıyız. Buna inandığım için 2018'den beri mücadele ediyoruz ama başaramadık. Yani bu sistem ittifakları dayattı, maalesef başaramadık. Şimdi biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık."

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yılmaz ve bazı ilçe belediye başkan adayları ile katılımcıları selamlayan Akşener, daha sonra Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla buluştu.

Akşener, 28 Mayıs 2023'te Gülyalı ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Erhan Kurt'un ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA
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