Meral Akşener, seçim sonuçlarını takip ettiği parti genel merkezinden ayrıldı
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını takip ettiği parti genel merkezinden ayrıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayma işlemleri devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam saatlerinde seçim sonuçlarını takip
etmek için parti genel merkezine geldi. Kurmaylarıyla sandık sonuçlarını takip eden Akşener, gece yarısı genel merkezden ayrıldı. Herhangi bir açıklamada bulunmayan Akşener binadan ayrılırken İYİ Partililer destek tezarühatı yaptı.
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Elazığ'ın Günbağı köyünde muhtar adayı olan Mustafa Demir, seçimlerde 4 farkla önde olduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Demir'in sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Seçim ise yapılan kurayla belirlendi ve Demir'in karşısındaki aday kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Şükrü Başdeğirmen 53 bin 193, CHP adayı Atakan Yazgan 26 bin 902 oy aldı. Başdeğirmen'in öz geçmişi ise kamu yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladığı, inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraştığı ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı bilgilerini içeriyor.
AK Parti adayı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Şahin 346 bin 190 oy alırken, CHP adayı Muzaffer Ertürk 255 bin 475 oy aldı. Şahin, Gaziantep doğumlu olup, iş hayatına Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamıştır. AK Parti'de çeşitli görevlerde bulunan Şahin, 2014 yılından bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı. Başer, Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen bir MHP üyesidir.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Emrah Özdemir, kesin olmayan sonuçlara göre 28 bin 761 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hulus Özen ise 20 bin 362 oyda kaldı. Emrah Özdemir, 1980 doğumlu olup, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. Daha önce AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevini yürüten Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Nevşehir'de yapılan seçimlerde İYİ Parti adayı Rasim Arı, kesin olmayan sonuçlara göre 29 bin 579 oy alarak Nevşehir Belediye Başkanlığına seçildi. AK Parti adayı Mehmet Savran ise 19 bin 785 oyda kaldı. Arı, 1975 yılında Nevşehir'de doğmuş olup, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Daha önce AK Parti'den seçilen Arı, 2019 yılında görevden alınmıştı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Faruk Demir 5 bin 49, AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 875 oy aldı. Ardahan'ın Hanak ilçesinde doğan Faruk Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu ve 1999 yılında DSP'den Ardahan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 31 Mart 2019'dan bu yana Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demir, evli ve bir çocuk babasıdır.
Niğde Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçilen AK Parti adayı Emrah Özdemir, destek verenlere teşekkür etti. Özdemir, yaptığı konuşmada Niğde'nin kazandığını vurgulayarak, çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Partililer, kutlamalarla seçimin sonucunu kutladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne'nin Belediye Başkanı CHP'li Filiz Gencan Akın oldu. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ayşe Ünlüce, kesin olmayan sonuçlara göre 251 bin 173 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu ise 190 bin 932 oy aldı. Ayşe Ünlüce, Eskişehir doğumlu olup, hukuk eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına hakim olarak başlayan Ünlüce, daha sonra avukatlık yapmış ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Emekli olan Ünlüce, evli ve iki çocuk annesidir.
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