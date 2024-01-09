 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Meral Akşener, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Meral Akşener, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Akşener, ziyaret sonrası şehidin babası ile bir açıklama yaparak, ailenin metaneti ve vatan sevgisine vurgu yaptı.

Meral Akşener, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak\'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
09.01.2024 - 16:41,
Abone Ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere kente gelen Meral Akşener, ilk ziyaretini 24 Aralık 2023 tarihinde Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Yunusemre ilçesindeki ailesine yaptı. Ziyaret sonrası şehidin babası İkram Budak ile kısa bir açıklama yapan Akşener, "22 yaşında gencecik bir vatan evladımız, vatan uğruna, bizlerin uğruna, bizlerin refahı, düzeni için şehit oldu. Ailesinin, babasının metaneti, 'Vatan sağ olsun' demesi, kardeşlerinin, ablalarının metaneti, hepimizin onlara karşı sonsuz bir manevi borcumuz olduğunu hissettirdi. Bir yanıyla bu metanet, insanı hayata karşı cesaretlendiriyor. Bir yanıyla da evlat acısı öyle bir acıdır ki her gün 'Bir gün daha kaldı, bir gün daha kaldı' diye sayarsınız. Burada olmak; benim için, arkadaşlarım için bir onur. Dediğim gibi insanın acıları tazeleniyor. Birbirimize teselli olduk. Abimizin acısının Eyüp sabrıyla geçmesini diliyorum. Allah sabır nasip etsin" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Meral Akşener, Yunusemre, İYİ Parti, Piyade, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika


18:02
Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camisi İmamına Yönelik Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Meral Akşener, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement