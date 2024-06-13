Meral Danış Beştaş, Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Meral Danış Beştaş, Hakkari Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, 'Kayyum atama kararınızı derhal geri alın.' dedi. Beştaş, iktidarın kayyum uygulamalarının yasal bir zorunluluk olduğu algısını yürüttüğünü savundu ve bu uygulamaların doğru olmadığını belirtti. Kayyum uygulamalarının hiçbir yasal dayanağı olmadığını öne süren Beştaş, iradelerini gasbedenlere boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

13.06.2024 15:11
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DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Kayyum atama kararınızı derhal geri alın." dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, "her zeminde kayyum uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğu ve buna mecbur olunduğu algısı yürüttüğünü" savundu.

Bu uygulamalarının doğru olmadığını savunan Beştaş, "Bizim şu anda kayyum atanan Hakkari Belediyemiz başta olmak üzere hiçbir belediyemizde suç işlenmiyor, hiçbir belediye başkanı suçlu değil, hiçbir belediye eş başkanı hakkında adil, tarafsız bir yargılama ya da soruşturma süreci de yürütülmüyor. 'Belediye başkanlarının suç işlemesi halinde mutlaka kayyum atamak zorundayız. Yasa, Anayasa bunu emrediyor' şeklinde bir algı yönetimi var. Hakkari Belediye Eş Başkanımız ile ilgili talimatla yönetilen bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. Yargı karar vermeden 5 gün önce kayyum atandı." ifadelerini kullandı.

Beştaş, "kayyum uygulamalarının hiçbir yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde bir dayanağı olmadığını" öne sürerek, "İrademizi gasbedenlere karşı boynumuzu eğmeyeceğiz. Kayyum atama kararınızı derhal geri alın." dedi.

Kaynak: AA

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