Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmette tasarruf ile verimliliği en güzel şekilde buluşturan kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün depolama ve bakım atölyelerinin yer aldığı tesislerde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Yapılan çalışmaların tüm aşamalarını yerinde denetleyen Başkan Kavuş, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, Meram Belediyesinin tasarruf ve verimlilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla sadece ekonomik değil, çevresel sürdürülebilirliği de önceleyen bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu hatırlattı.

"Verimli çalışma modeliyle 2025 yılında tek bir konteyner alma ihtiyacı hissetmedik"

Verimli ve sürdürülebilir çevre politikaları ve kaynakları verimli kullanma konusunda örnek uygulamalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, merkezin sadece depolama alanı değil, aynı zamanda bakım, onarım ve geri kazanım süreçlerinin yürütüldüğü önemli bir tesis olduğunu vurguladı. Merkezde hem çevre temizlik hizmetlerinde kullanılan yeni malzemelerin depolandığını hem de sahada kullanılan, zamanla yıpranan ekipmanların bakım ve onarımının yapıldığını ifade eden Başkan Kavuş, şöyle devam etti: "Burası, çevre temizlik biriminin hem depolama hem de bakım alanlarının yer aldığı bir saha. Sahada kullanılan küllüklerden yeraltı çöp konteynerlerine kadar pek çok malzemenin yenisi burada bulunurken, eskimiş veya zarar görmüş olanları da burada topluyoruz. 2025 yılı içerisinde plastik ya da metal hiçbir yeni konteyner alma ihtiyacı duymadık. Bunun yerine bakım atölyemiz sayesinde mevcut ekipmanlarımızı tamir ederek yenisinden farksız olarak yeniden hizmete kazandırıyoruz."

"Burada hurdalar bile hizmete dönüşüyor"

Meram Belediyesi'nin tasarruf ilkesini sadece ekonomik değil, çevresel bir sorumluluk olarak da gördüğünü ifade eden Başkan Kavuş, belediye olarak israfın önüne geçtiklerini ve her parçayı en verimli şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Sahadan alınan bozuk konteynerin yerine sıfır koymak yerine, burada yenilenen konteynerleri yeniden ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Sıfır konteynerle ayırt edilemeyecek kalitede tamirat yapıyoruz. Kullanılamayacak durumda olanları hurdalık bölümümüzde biriktiriyor, geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle ekonomiye ciddi katkı sunuyoruz" dedi.

Tesiste sadece tamir değil, aynı zamanda parçalama ve yeniden değerlendirme çalışmaları da yapıldığını belirten Başkan Kavuş, kullanılamayacak durumdaki parçaları hurdaya ayrıp, bazı parçaların da başka konteynerlerin onarımı için yedek parça olarak kullandığını ve böylece hurdaya bile atılmayan parçalarla yeni kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

"Tasarrufla verimliliği buluşturmak meram'ın hizmet modelidir"

Tasarruf anlayışları gereği 'yüzü astarından pahalıya gelen işleri' de asla yapmadıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, küçük dokunuşlarla kullanılabilecek hale gelen parçaları tekrar sahaya ve ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Kavuş, "Biz malımızın kıymetini biliyor, onu en iyi şekilde kullanmaya ve korumaya gayret ediyoruz. Vatandaşımıza daha fazla hizmet sunmak istiyorsak, kaynaklarımızı doğru kullanmamız şart. Biz malı alırken kazanıyoruz. Ne kadar az harcayıp ne kadar uzun süre kullanabilirsek, vatandaşımıza ve belediyemize yük de o kadar azalıyor. Bu anlayış sayesinde hem kamu kaynakları israf edilmiyor hem de kaliteli hizmet sunma noktasında kesintisiz bir belediyecilik yürütülüyor" diye konuştu. - KONYA