Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor

Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor
26.05.2025 15:03  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin çevresel sürdürülebilirlik ve verimlilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmaları vurgulayarak, geri dönüşüm ve mevcut kaynakların etkin kullanımıyla ekonomiye katkı sağladıklarını açıkladı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hizmette tasarruf ile verimliliği en güzel şekilde buluşturan kurumlardan biri olduklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün depolama ve bakım atölyelerinin yer aldığı tesislerde incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Yapılan çalışmaların tüm aşamalarını yerinde denetleyen Başkan Kavuş, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, Meram Belediyesinin tasarruf ve verimlilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarla sadece ekonomik değil, çevresel sürdürülebilirliği de önceleyen bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu hatırlattı.

"Verimli çalışma modeliyle 2025 yılında tek bir konteyner alma ihtiyacı hissetmedik"

Verimli ve sürdürülebilir çevre politikaları ve kaynakları verimli kullanma konusunda örnek uygulamalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Mustafa Kavuş, merkezin sadece depolama alanı değil, aynı zamanda bakım, onarım ve geri kazanım süreçlerinin yürütüldüğü önemli bir tesis olduğunu vurguladı. Merkezde hem çevre temizlik hizmetlerinde kullanılan yeni malzemelerin depolandığını hem de sahada kullanılan, zamanla yıpranan ekipmanların bakım ve onarımının yapıldığını ifade eden Başkan Kavuş, şöyle devam etti: "Burası, çevre temizlik biriminin hem depolama hem de bakım alanlarının yer aldığı bir saha. Sahada kullanılan küllüklerden yeraltı çöp konteynerlerine kadar pek çok malzemenin yenisi burada bulunurken, eskimiş veya zarar görmüş olanları da burada topluyoruz. 2025 yılı içerisinde plastik ya da metal hiçbir yeni konteyner alma ihtiyacı duymadık. Bunun yerine bakım atölyemiz sayesinde mevcut ekipmanlarımızı tamir ederek yenisinden farksız olarak yeniden hizmete kazandırıyoruz."

"Burada hurdalar bile hizmete dönüşüyor"

Meram Belediyesi'nin tasarruf ilkesini sadece ekonomik değil, çevresel bir sorumluluk olarak da gördüğünü ifade eden Başkan Kavuş, belediye olarak israfın önüne geçtiklerini ve her parçayı en verimli şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Sahadan alınan bozuk konteynerin yerine sıfır koymak yerine, burada yenilenen konteynerleri yeniden ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Sıfır konteynerle ayırt edilemeyecek kalitede tamirat yapıyoruz. Kullanılamayacak durumda olanları hurdalık bölümümüzde biriktiriyor, geri dönüşüme kazandırıyoruz. Böylelikle ekonomiye ciddi katkı sunuyoruz" dedi.

Tesiste sadece tamir değil, aynı zamanda parçalama ve yeniden değerlendirme çalışmaları da yapıldığını belirten Başkan Kavuş, kullanılamayacak durumdaki parçaları hurdaya ayrıp, bazı parçaların da başka konteynerlerin onarımı için yedek parça olarak kullandığını ve böylece hurdaya bile atılmayan parçalarla yeni kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

"Tasarrufla verimliliği buluşturmak meram'ın hizmet modelidir"

Tasarruf anlayışları gereği 'yüzü astarından pahalıya gelen işleri' de asla yapmadıklarını kaydeden Başkan Mustafa Kavuş, küçük dokunuşlarla kullanılabilecek hale gelen parçaları tekrar sahaya ve ekonomiye kazandırdıklarını kaydetti. Başkan Kavuş, "Biz malımızın kıymetini biliyor, onu en iyi şekilde kullanmaya ve korumaya gayret ediyoruz. Vatandaşımıza daha fazla hizmet sunmak istiyorsak, kaynaklarımızı doğru kullanmamız şart. Biz malı alırken kazanıyoruz. Ne kadar az harcayıp ne kadar uzun süre kullanabilirsek, vatandaşımıza ve belediyemize yük de o kadar azalıyor. Bu anlayış sayesinde hem kamu kaynakları israf edilmiyor hem de kaliteli hizmet sunma noktasında kesintisiz bir belediyecilik yürütülüyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Meram Belediyesi, Yerel Haberler, Mustafa Kavuş, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Meram, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
22:44
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
Ali Koç, şampiyonluk kupası ile birlikte omuzlar üstünde taşındı
22:28
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
Sarunas Jasikevicius: Oyuncularla beraber başardım
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 17:04:39. #7.13#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi Tasarruf ve Verimlilikte Örnek Uygulamalar Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.