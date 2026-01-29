Meram'da hizmette konforun kapısı: Bizim Meram Masası - Son Dakika
29.01.2026 14:06  Güncelleme: 14:08
Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Masası'nın belediyecilikteki rolünü ve hizmette sağladığı yüksek memnuniyeti vurguladı. Başkan Kavuş, bu birimin hemşehrilerle iletişimi güçlendirdiğini ve vatandaş taleplerinin karşılanmasında önemli bir rehber olduğunu belirtti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Masası'nın, ortaya koyduğu performansla örnek bir model haline geldiğini belirterek, birimin belediyecilik anlayışlarını yönlendiren ve hizmetlerine yön veren bir pusula görevi yürüttüğünü söyledi.

Meram'da çözümün adresi 'Bizim Meram Masası', başarılı bir yılı daha geride bıraktı. Meram Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve vatandaşla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü oluşturan Bizim Meram Masası, kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu performansla örnek bir model haline geldi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Masası'nın faaliyetlerini içeren kapsamlı brifingin ardından yaptığı değerlendirmede, birimin Meram'da yüksek yaşam standartlarının ve hizmette konforun kapısını araladığını vurguladı. Başkan Kavuş, "Bizim Meram Masası, hemşehrilerimizle aramızdaki en önemli bağlardan biri oldu. Sorunlar çözüldükçe, memnuniyet arttıkça biz de daha mutlu oluyoruz" dedi.

"Bizim Meram Masası, hizmette pusulamız oldu"

Bizim Meram Masası'nın yalnızca bir başvuru merkezi değil, aynı zamanda belediyecilik anlayışlarını yönlendiren önemli bir rehber olduğunu ifade eden Başkan Kavuş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bizim Meram Masası, hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini anında görmemizi sağlıyor. Bu talepler bizim için bir pusula niteliği taşıyor. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini, hangi alanda neye ihtiyaç olduğunu buradan öğreniyor, hizmetlerimizi buna göre planlıyoruz. Vatandaşlarımız sorunlarının kısa sürede çözüldüğünü gördükçe memnuniyetleri artıyor, bu da Meram'da yaşam kalitesini yukarı taşıyor. Birimin, bugüne kadar ortaya koyduğu hizmetler ve bu hizmetlerden vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet ne denli doğru bir iş yaptığımızı açıkça ortaya koyuyor."

Başkan Kavuş açıklamasının sonunda kendilerine ve Bizim Meram Masası'na güvenerek her türlü talep ve sorunlarını ileterek çözümün bir parçası olan tüm Meramlılara ve özveriyle çalışan birim personeline de teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye ile vatandaşlar arasında güçlü iletişim köprüsü; Bizim Meram Masası

2019 yılının Haziran ayında hizmet vermeye başlayan Bizim Meram Masası; yüz yüze başvuruların yanı sıra telefon, web sitesi, sosyal medya, WhatsApp, CİMER, e-posta, 112 Acil Çağrı Merkezi, Valilik ve Büyükşehir Açık Kapı gibi çok sayıda kanal üzerinden vatandaş taleplerini alarak hızlı çözümler üretiyor. Evlilik işlemlerinden imar başvurularına, sosyal yardım taleplerinden asfalt ve altyapı isteklerine kadar geniş bir alanda hizmet veren birim, Meramlıların belediyeye ulaşmasını her geçen yıl daha da kolaylaştırdı. Yapılan müracaatların yüzde 99'una geri bildirimde bulunulması Bizim Meram Masası'nın ulaştığı başarıyı rakamlarla da ortaya koydu. En çok başvurunun telefon üzerinden yapıldığı görülürken, web sitesi ve yüz yüze müracaatlar da en çok tercih edilen kanallar arasında yer aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

