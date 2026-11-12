Merkezefendi Başkan Vekili Bartal seçim sonrası ilk mesajında 'hayırlı olsun' dedi - Son Dakika
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Merkezefendi Başkan Vekili Bartal seçim sonrası ilk mesajında 'hayırlı olsun' dedi

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Merkezefendi Başkan Vekili Bartal seçim sonrası ilk mesajında \'hayırlı olsun\' dedi
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Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, seçimlerin ardından ilk mesajını paylaştı. Bartal, 'Kazandığımıza sevinemediğimiz ilk seçim Merkezefendimiz'e hayırlı olsun' derken, Şeniz Başkan dönene kadar vekilliği iletişim ve istişareyle sürdüreceğini belirtti.

DENİZLİ (İHA) – Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, seçimlerin ardından yayınladığı ilk mesajında; "Kazandığımıza sevinemediğimiz ilk seçim Merkezefendimiz'e hayırlı olsun" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, göreve seçildiği seçimlerin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Başkan Vekili Bartal, mesajında; "Bugün itibarıyla üstlendiğim başkan vekilliği görevini, Şeniz Başkanımızla her an iletişim ve istişare halinde olarak, yeniden görevine dönene kadar büyük bir sorumluluk ve kararlılıkla sürdüreceğim. Benim görevim, Şeniz Başkanımızın başarıyla bugüne kadar getirdiği hizmet bayrağını, en iyi şekilde taşımak ve Merkezefendimiz için çalışmalarımızı aynı anlayışla devam ettirmektir. Altını özellikle çizmek isterim ki ben başkan vekiliyim. Şeniz Başkanımızın yeri ve görevi kendisine aittir. O yeniden görevine dönene kadar bize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirecek, belediye hizmetlerimizin aksamadan sürmesi için hep birlikte çalışacağız. Merkezefendimiz için bugüne kadar nasıl emek verdiysek, bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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