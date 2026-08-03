Başkan Doğan; "Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Doğan, önceliğinin Merkezefendi'ye hizmet etmek olduğunu belirterek, "Belediye Meclisinin sıkıntısız çalışması ve komisyonların görevlerini aksatmadan sürdürmesi için şu an CHP'de kalacağım" dedi.

Denizli siyasetinde Yeni Parti'ye yönelik hareketliliğin arttığı günlerde, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da Yeni Parti'ye geçeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kent siyasetinde dikkat çeken bu gelişmenin ardından gözler Doğan'ın tutumuna çevrildi.

"Önceliğim Merkezefendi'ye hizmet"

Başkan Şeniz Doğan, siyasi tartışmaların önüne Merkezefendi'ye hizmet anlayışını koyduğunun altını çizdi. Belediye meclisinin sağlıklı çalışmasının ve komisyonların görevlerini aksatmadan sürdürmesinin önemine dikkat çeken Doğan, bu nedenle şu an için CHP'de kalacağını söyledi. BaşkanDoğan, "Benim önceliğim Merkezefendi'ye hizmet etmek. Bu anlamda meclisimizin sıkıntısız çalışması, komisyonlarımızın aksamadan görevine devam etmesi önemli. Şu an için CHP'de kalacağım" ifadelerini kullandı.

Doğan'ın açıklaması, Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki duyuruların ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Başkan Doğan, mevcut aşamada CHP'de kalacağını belirtirken, kararının temelinde Merkezefendi Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması ve ilçeye yönelik hizmetlerin devamlılığı olduğunu ortaya koydu.