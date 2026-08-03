Başkan Doğan; "Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Doğan; "Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım"

Başkan Doğan; "Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yeni Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Önceliğinin ilçeye hizmet olduğunu belirten Doğan, meclisin ve komisyonların sağlıklı işlemesi için şu an CHP'de kalacağını söyledi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan Doğan, önceliğinin Merkezefendi'ye hizmet etmek olduğunu belirterek, "Belediye Meclisinin sıkıntısız çalışması ve komisyonların görevlerini aksatmadan sürdürmesi için şu an CHP'de kalacağım" dedi.

Denizli siyasetinde Yeni Parti'ye yönelik hareketliliğin arttığı günlerde, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da Yeni Parti'ye geçeceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Kent siyasetinde dikkat çeken bu gelişmenin ardından gözler Doğan'ın tutumuna çevrildi.

"Önceliğim Merkezefendi'ye hizmet"

Başkan Şeniz Doğan, siyasi tartışmaların önüne Merkezefendi'ye hizmet anlayışını koyduğunun altını çizdi. Belediye meclisinin sağlıklı çalışmasının ve komisyonların görevlerini aksatmadan sürdürmesinin önemine dikkat çeken Doğan, bu nedenle şu an için CHP'de kalacağını söyledi. BaşkanDoğan, "Benim önceliğim Merkezefendi'ye hizmet etmek. Bu anlamda meclisimizin sıkıntısız çalışması, komisyonlarımızın aksamadan görevine devam etmesi önemli. Şu an için CHP'de kalacağım" ifadelerini kullandı.

Doğan'ın açıklaması, Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki duyuruların ardından gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Başkan Doğan, mevcut aşamada CHP'de kalacağını belirtirken, kararının temelinde Merkezefendi Belediyesi'nin işleyişinin aksamaması ve ilçeye yönelik hizmetlerin devamlılığı olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Merkezefendi, Şeniz Doğan, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Doğan; 'Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar Şanlıurfa’da film gibi gasp: Sahte jandarma kıyafetiyle 13 kilo altın çaldılar
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

19:06
Fatih Tekke’nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
Fatih Tekke'nin eşi yaptığı paylaşımla Salah transferini neredeyse açıkladı
18:51
Büyükçekmece’de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Mahsur Kalanlar İçin Kurtarma Çalışması
18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 19:09:53. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Doğan; "Belediye hizmetlerinin aksamaması için CHP’de kalacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.