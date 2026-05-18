Başkan Doğan; "Sürecin hakkaniyetle sonuçlanmasını bekliyoruz"
18.05.2026 22:06  Güncelleme: 22:07
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 12 kişinin tutuklandığı soruşturmaya ilişkin masumiyet karinesine vurgu yaparak adil yargılama çağrısında bulundu.

DENİZLİ (İHA) – Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 12 kişinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada; "Masumiyet karinesi gereği, her birey için yasal süreçler nihayete erene kadar sükuneti korumak ve davanın netleşmesini beklemek esas olandır" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Değerli Merkezefendililer, Belediyemizde yürütülen bir soruşturma kapsamında, çalışma arkadaşlarımız hakkında bugün tutuklama kararı verilmiştir. Hukuki süreç devam etmektedir. Bu süreçte yegane temennimiz, yargılamanın en kısa sürede tamamlanması ve adaletin tecelli etmesidir. Bilinmelidir ki; hukukun evrensel ilkesi olan masumiyet karinesi gereği, her birey için yasal süreçler nihayete erene kadar sükuneti korumak ve davanın netleşmesini beklemek esas olandır. Bizler, sürecin hakkaniyetle sonuçlanmasını bekliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak kurumsal sorumluluğumuzun bilincinde, tüm birimlerimizle görevimizin başındayız. Her zaman olduğu gibi, ilçemiz için tüm gücümüzle çalışmaya ve projelerimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

