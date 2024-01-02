Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahalle sakinleri ile buluştu

Altındere Mahalle sakinleri ile yeni yılın ilk gününde bir araya geldi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimizi her zaman dinleyecek, ilçemizi ortak akıl ile geliştirip güzelleştireceğiz" dedi.

Her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, hemşehrileri ile buluşmaya devam ediyor. Başkan Doğan, bu kez de Altındere Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar ile bir araya geldi. 2024 yılının ilk gününde mahalle sakinleri ile buluşan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altındereliler, Başkan Doğan'a gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Amaçlarının her zaman vatandaşa ve ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Altındere Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "İlçemizi ortak akıl ile birlikte geliştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Her zaman hemşehrilerimizin fikirleri ve görüşleri bizim için çok kıymetli oldu. Tüm mahallelerimize en iyi şekilde hizmet götürmek için gayret ediyoruz. Güler yüzlü karşılamanızdan ve misafirperverliğinizden dolayı Altındere Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyorum. Yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ