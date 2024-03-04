Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Toptancı Hali\'nde Esnafı Dinledi

Politika

DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sabahın erken saatlerinde Denizli Toptancı Hali'nde esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Sabahın erken saatlerinde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Denizli Toptancı Hali'nde hava aydınlanmadan hal esnafının elini sıktı. Güne en erken başlayan sebze ve meyve hali esnafıyla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Başkan Doğan, tüm iş yerlerini dolaşıp, esnaflarla tek tek görüşerek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Hal esnafı ile sohbet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Başkan Şeniz Doğan, "Denizli Toptancı Hali'nde esnafımızla günün en erken saatlerinde bir araya geldik. Esnaflarımızın talep ve önerilerini dinledim, hayırlı işler ve bol kazançlar diledim. Alın teriyle çalışan insanımızın yüreğindeki sevgi, bize hem sıcaklık hem de ışık oluyor. Bu güzel günde bizleri güler yüzleriyle karşılayan ve samimi sohbetleriyle ağırlayan esnaflarımıza teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ