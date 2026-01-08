Başkan Şeniz Doğan'a EGF'den ödül - Son Dakika
Başkan Şeniz Doğan'a EGF'den ödül

Başkan Şeniz Doğan\'a EGF\'den ödül
08.01.2026 14:02  Güncelleme: 14:04
Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen 'Ege'nin Enleri Ödül Töreni'nde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'En Başarılı İlçe Belediye Başkanları' kategorisinde ödüle layık görüldü. Başkan Doğan, ödülün katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

Muğla'da Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen "Ege'nin Enleri Ödül Töreni"nde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "En Başarılı İlçe Belediye Başkanları" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Muğla'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Başkan Doğan, ödülünü Ege Gazeteciler Federasyonu yetkililerinin elinden aldı. Başkan Doğan, aldığı ödülün Merkezefendi'de hayata geçirilen katılımcı, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti.

"Başarılarımızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Yerel yönetimler alanında hayata geçirilen örnek çalışmalarla önemli bir başarıya imza atan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu anlamlı ödülü, Merkezefendi'miz için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarım ve her zaman yanımızda olan hemşerilerimiz adına alıyorum. Halkın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışımızın böylesine değerli bir platformda takdir edilmesi bizleri son derece onurlandırdı. Merkezefendi'miz için daha güçlü adımlar atmaya, kentimizin yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeye ve başarılarımızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan ayrıca, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Politika, Ege, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şeniz Doğan'a EGF'den ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
