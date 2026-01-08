Başkan Şeniz Doğan\'a EGF\'den ödül

Muğla'da Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak bu yıl ilk kez düzenlenen "Ege'nin Enleri Ödül Töreni"nde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "En Başarılı İlçe Belediye Başkanları" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Muğla'da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Başkan Doğan, ödülünü Ege Gazeteciler Federasyonu yetkililerinin elinden aldı. Başkan Doğan, aldığı ödülün Merkezefendi'de hayata geçirilen katılımcı, sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti.

"Başarılarımızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Yerel yönetimler alanında hayata geçirilen örnek çalışmalarla önemli bir başarıya imza atan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu anlamlı ödülü, Merkezefendi'miz için özveriyle çalışan ekip arkadaşlarım ve her zaman yanımızda olan hemşerilerimiz adına alıyorum. Halkın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışımızın böylesine değerli bir platformda takdir edilmesi bizleri son derece onurlandırdı. Merkezefendi'miz için daha güçlü adımlar atmaya, kentimizin yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeye ve başarılarımızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan ayrıca, bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Ege Gazeteciler Federasyonu Başkanı Cem Kaytan'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ