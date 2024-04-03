Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Mazbatasını Aldı

Merkezefendi Belediye Başkanlığı yarışında seçimi kazanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı ve mevcut başkan Şeniz Doğan mazbatasını aldı.
31 Mart Mahalli ve İdari Genel Seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak kazanan CHP'li Şeniz Doğan oldu. Merkezefendi İlçe Seçim Kurulu binasında düzenlenen törenle Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, mazbatasını Merkezefendi İlçe Seçin Kurulu Başkanı Hakim Serdar Ulutürk'ten aldı. Başkan Doğan ile birlikte 26 CHP'li belediye meclis üyesi de mazbatalarını aldı. Mazbata töreninde yoğun vatandaş kalabalığı olması da dikkatlerden kaçmadı.
"Merkezefendi ittifakında olan herkese çok teşekkür ediyorum"
2019 yılından itibaren Merkezefendi ittifakını kurmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Doğan, "Merkezefendi ittifakında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı öyle bir şey ki siyasetin, ideolojinin üzerinde bir makam. 5 yıl boyunca halkçı belediyeciliği Merkezefendi de uygulamaya çalıştık. Yeni dönemde hiç kimseyi ayırt etmeden, herkesi kucaklayarak, eşit hizmet götürerek belediyecilik anlayışımızı devam ettireceğiz. En yakın rakibimize yüzde 26 fark atarak bu seçimi bitirdik. Bizler omuzlarımızdaki sorumluluğun farkındayız. Daha çok çalışacağız" dedi. - DENİZLİ
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Turhal Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Erdem Ural, belediye başkanlığı görevini devraldı. İlker Bekler'den bayrağı devralan Ural, şehri daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirtti.
Sarıgöl'ün yeni Belediye Başkanı CHP'li Tahsin Akdeniz, makam odasını herkesin ulaşabilmesi için ikinci kattan birinci kata taşıdı.
Sındırgı Belediyesi'nde yapılan devir teslim töreninde Serkan Sak, Belediye Başkanlığı görevine başladı. Sak, Ekrem Yavaş'a teşekkür ederek projelerini gerçekleştireceklerini söyledi.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Bandırma Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Mirza mazbatasını aldı. Bandırma Belediyesi'nde devir teslim gerçekleşti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan seçimlerde yüzde 50,36 oy oranıyla bir dönem daha Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ali Yılmaz, mazbatasını aldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 44 yıl sonra belediye başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ömer Özalp mazbatasını alarak görevine başladı. Başkan Özalp, 'Eksik kalan hizmetleri biz tamamlayacağız. Biz daha güzellerini yapmaya talibiz' dedi.
Kırşehir'de ikinci kez seçilen CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, mazbatasını alırken eski ittifak ortaklarına göndermede bulundu. Ekicioğlu, 'Sizler yoksunuz ama biz varız ve yine seçim kazandık' dedi.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'den Adıyaman Belediye Başkanlığına seçilen Abdurrahman Tutdere, mazbatasını teslim aldı. Tutdere, destek verenlere teşekkür ederek Adıyaman'ı ayağa kaldırmak için çalışacaklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak Belediye Başkanı seçilen Mehmet Yarka, mazbatasını alarak göreve başladı. Yarka, projelerini tamamlamak ve Şırnak halkına hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
Sivas Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 3. kez mazbatasını alarak görevine devam etti. Başkan Çiftçi'ye mazbatasını Gürün İlçe Seçim Kurulu Başkanı Fatma Karababa'nın elinden aldı. Başkan Çiftçi, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek tüm Gürünlülere teşekkür etti.
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