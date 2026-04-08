Merkezefendi Belediyesi 2025 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi 2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Başkan Doğan, "İlçemize hayırlı olsun. Merkezefendimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan başkanlığındaki meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Doğan meclis başkanlığı görevini, 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek üzere Merkezefendi Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Fatma Atıcı'ya devretti.

Merkezefendi Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu sunumu meclis üyelerine izletildi. 2025 Yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Doğan, onaylanan faaliyet raporunun Merkezefendi için hayırlı olmasını diledi. Başkan Doğan, "Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilçemiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. Bütçemizi doğru kullanarak projeler gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarıma ve Merkezefendili hemşehrilerime teşekkür ederim" diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi'nde seçimler yapıldı

Öte yandan Merkezefendi Belediyesi'nin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Meclis 1. Başkanvekilliğine Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Fatma Atıcı seçildi. 2. Başkanvekilliği'ne ise Osman Bartal seçildi. Merkezefendi Belediye Encümenliğine ise Levent Özel, Berzan Taşer ve İlhan Cem Kıyak seçildi. Meclis Başkanlık Divanı seçiminde Ayşen Kocabay ve Özdilek Koçoğlu asil katip üye seçilirken, Enis Kara ve İlhan Cem Kıyak yedek katip üye seçildi.

Meclis toplantısında 6 komisyon için üye seçimleri gerçekleştirildi. Plan ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, İdari ve Diğer İşler, Kadın Aile ve Engelliler, Doğal Afet ve Deprem ile Çevre Komisyonlarının üyeleri ise açık oylamayla belirlendi. - DENİZLİ