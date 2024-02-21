Merkezefendi Belediyesi 20 milyon çöp poşeti dağıtıyor - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediyesi 20 milyon çöp poşeti dağıtıyor

Merkezefendi Belediyesi 20 milyon çöp poşeti dağıtıyor

Merkezefendi Belediyesi, çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla her yıl 140 bin haneye 20 milyon 160 bin adet mavi ve siyah çöp poşeti dağıtmaya devam ediyor.

21.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:31
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DENİZLİ(İHA) – Merkezefendi Belediyesi çevreyi ve doğayı korumak, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için, her yıl 140 bin haneye 20 milyon 160 bin adet mavi ve siyah çöp poşeti dağıtmaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi, evsel ve ambalaj atıkların çevre kirliliğine sebebiyet vermeden toplanabilmesi ve kolaylıkla ayrıştırılması için ilçe genelinde çöp poşeti dağıtıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ev ev dolaşarak çöp poşetlerini hanelere teslim ediyor. Her yıl 140 bin haneye 20 milyon 160 bin adet mavi ve siyah çöp poşeti dağıtılıyor. Çevre konusunda duyarlı olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, " Denizli'de kimsenin yapmadığını biz yaptık. Atıkların doğaya olan zararını biliyor ve bu noktada farkındalık oluşturaacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Mavi ve siyah çöp poşeti dağıtan sayılı belediyelerden biriyiz. Hanelerimize teslim ettiğimiz poşetler ile atıkların ayrıştırılmasını kolaylaştırıyor, çevre kirliliğini önlüyor ve geri dönüşüme, ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Gelecek nesillere temiz bir dünya ve çevre bırakmak hepimizin en önemli görevlerinden biri. Artan kirliliği önlemek için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Daha temiz, daha yeşil bir Merkezefendi için durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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